Путин пообещал помощь семьям погибших в теракте в Петербурге

«Городские власти, а если потребуется — и федеральные, примут все необходимые меры, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам», — сказал он в начале встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент РФ выразил слова поддержки семьям и близким пострадавших в результате этого происшествия.

«Хочу выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших», — сказал Путин.

Президент Белоруссии в свою очередь выразил соболезнования российскому лидеру, а также пострадавшим при взрыве в метро в Санкт-Петербурге.

«Спокойно нам жить никто не даст, поэтому нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество, мы не в изолированном мире живем, мы это понимаем с вами, не первый год работаем в этих должностях», — сказал белорусский президент.