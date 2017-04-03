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16:19 (мск), источник: Интерфакс

Путин пообещал помощь семьям погибших в теракте в Петербурге

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Власти Санкт-Петербурга, а при необходимости и федеральные, сделают все, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в петербургском метро, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Городские власти, а если потребуется — и федеральные, примут все необходимые меры, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам», — сказал он в начале встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент РФ выразил слова поддержки семьям и близким пострадавших в результате этого происшествия.

«Хочу выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших», — сказал Путин.

Президент Белоруссии в свою очередь выразил соболезнования российскому лидеру, а также пострадавшим при взрыве в метро в Санкт-Петербурге.

«Спокойно нам жить никто не даст, поэтому нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество, мы не в изолированном мире живем, мы это понимаем с вами, не первый год работаем в этих должностях», — сказал белорусский президент.


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Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
MeduzaТАСС
событий пока нет
Комментарии
3
MiShell
Те школьники, которые на уличные митинги выбегают - это тупое стадо, из которого всякие уроды навальные пушечное мясо формируют.
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s m
Как всегда, у терроризма нет национальности
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TURBODED
да, это не за школьниками по улицам бегать...
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