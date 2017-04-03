Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Американка умерла от лечения куркумой
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Три заблуждения о яйцах в детском меню
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
«Спартак» отсудил у бразильского клуба около €1 млн за Кариоку
«Вашингтону» осталось 3 очка для победы в регулярке НХЛ: обзор
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
«Не только теракт»: Путин о причинах взрывов в Петербурге
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
12Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16:52 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев изменил указ об изъятии тиынов из обращения

Принятый в 2001 году указ предусматривал изъятие тиынов из обращения.

Источник: Tengrinews

Из указа «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан» от 7 февраля 2001 года № 549 изъят пункт, оговаривающий, что порядок изъятия из денежного обращения наличных тиынов, а также приема и обмена наличных тиынов на тенге устанавливается правлением Национального Банка РК, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу «Акорды».

Читайте также
«Правительство для граждан» предлагает сотрудничество «на бартер»

Изменения были внесены указом Президента от 1 апреля 2017 года «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 549 «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан». Сообщается, что указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Напомним, принятый в 2001 году указ предусматривал, что, с учетом того, что в денежном обращении при наличной форме платежей фактически прекращено использование денежных знаков — тиынов, они изымаются из денежного обращения.

Тиыны принимались до 31 декабря 2012 года. При этом, учет, отражение тиынов во всех платежных документах и порядок осуществления безналичных платежей с использованием тиынов оставлен без изменений. Правительству РК было поручено разработать и утвердить порядок округления всех сумм социальных выплат из государственного бюджета, исчисленных в тиынах, до одного тенге, независимо от суммы тиынов.

Позже указ был дополнен пунктом о том, что при наличной форме платежей, за исключением выплат, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа, применяется арифметический метод округления суммы платежей (сумму тиын до 50 тиынов округлять до 0; от 50 тиын и выше округлять до 1 тенге). Отметим, согласно пункту четвертому указа «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан», который был исключен, оговаривалось, что «порядок изъятия из денежного обращения наличных тиынов, а также приема и обмена наличных тиынов на тенге устанавливается правлением Национального Банка Республики Казахстан».

Согласно постановлению НБ РК «Об утверждении Правил изъятия из денежного обращения наличных денежных знаков — тиын» от 3 марта 2001 года, со дня опубликования Указа Президента Казахстана наличные тиыны принимались только филиалами Национального Банка и банками второго уровня для их обмена, а также зачисления на банковские счета.

БВУ обязали прекратить выдачу наличных тиын из операционных касс юридическим и физическим лицам, обеспечить беспрепятственный прием в операционную кассу наличных тиынов от клиентов для зачисления на банковские счета без каких-либо ограничений, производить от юридических и физических лиц прием и обмен наличных тиынов, кратных одному тенге, на другие виды денежных знаков, находящихся в обращении, без каких-либо ограничений, при недостаточности суммы наличных тиынов для обмена на тенге, наличные тиыны могут зачисляться на банковские счета клиента.

«Прием и обмен на тенге сомнительных и неплатежных тиынов осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка, регулирующим порядок ведения кассовых операций в банках второго уровня», — говорилось в постановлении.

Также банки могли сдавать имеющиеся в операционной кассе остатки наличных тиын в филиалы Национального Банка. В свою очередь, филиалы НБ РК должны были прекратить выдачу тиынов БВУ, юридическим и физлицам и принимать без ограничений наличные тиыны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Смертельная перестрелка произошла между полицией и жителями ВКО
Генпрокуратура назвала терактом взрыв в метро Санкт-Петербурга
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
На станции «Площадь Восстания» в Петербурге обезвредили СВУ
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Васильева назвала самые нужные государству специальности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
«Одноклассники» ввели функцию проверки безопасности после взрыва
Спорт
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ Рассказываем о самом интересном, что случилось в 30-м туре чемпионата Англии
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь