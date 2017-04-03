Назарбаев изменил указ об изъятии тиынов из обращения

Из указа «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан» от 7 февраля 2001 года № 549 изъят пункт, оговаривающий, что порядок изъятия из денежного обращения наличных тиынов, а также приема и обмена наличных тиынов на тенге устанавливается правлением Национального Банка РК, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу «Акорды».

Изменения были внесены указом Президента от 1 апреля 2017 года «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 549 «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан». Сообщается, что указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Напомним, принятый в 2001 году указ предусматривал, что, с учетом того, что в денежном обращении при наличной форме платежей фактически прекращено использование денежных знаков — тиынов, они изымаются из денежного обращения.

Тиыны принимались до 31 декабря 2012 года. При этом, учет, отражение тиынов во всех платежных документах и порядок осуществления безналичных платежей с использованием тиынов оставлен без изменений. Правительству РК было поручено разработать и утвердить порядок округления всех сумм социальных выплат из государственного бюджета, исчисленных в тиынах, до одного тенге, независимо от суммы тиынов.

Позже указ был дополнен пунктом о том, что при наличной форме платежей, за исключением выплат, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа, применяется арифметический метод округления суммы платежей (сумму тиын до 50 тиынов округлять до 0; от 50 тиын и выше округлять до 1 тенге). Отметим, согласно пункту четвертому указа «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан», который был исключен, оговаривалось, что «порядок изъятия из денежного обращения наличных тиынов, а также приема и обмена наличных тиынов на тенге устанавливается правлением Национального Банка Республики Казахстан».

Согласно постановлению НБ РК «Об утверждении Правил изъятия из денежного обращения наличных денежных знаков — тиын» от 3 марта 2001 года, со дня опубликования Указа Президента Казахстана наличные тиыны принимались только филиалами Национального Банка и банками второго уровня для их обмена, а также зачисления на банковские счета.

БВУ обязали прекратить выдачу наличных тиын из операционных касс юридическим и физическим лицам, обеспечить беспрепятственный прием в операционную кассу наличных тиынов от клиентов для зачисления на банковские счета без каких-либо ограничений, производить от юридических и физических лиц прием и обмен наличных тиынов, кратных одному тенге, на другие виды денежных знаков, находящихся в обращении, без каких-либо ограничений, при недостаточности суммы наличных тиынов для обмена на тенге, наличные тиыны могут зачисляться на банковские счета клиента.

«Прием и обмен на тенге сомнительных и неплатежных тиынов осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка, регулирующим порядок ведения кассовых операций в банках второго уровня», — говорилось в постановлении.

Также банки могли сдавать имеющиеся в операционной кассе остатки наличных тиын в филиалы Национального Банка. В свою очередь, филиалы НБ РК должны были прекратить выдачу тиынов БВУ, юридическим и физлицам и принимать без ограничений наличные тиыны.