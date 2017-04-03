Путин не поддержал идею о введении должности спецпредставителя по проблемам Байкала

Президент России Владимир Путин пообещал «дать сигнал» региональным властям и правительству РФ решить проблему с трудоустройством жителей Байкальского региона, которые останутся без работы при запрете вылова омуля. Однако глава государства отказался вводить новую должность спецпредставителя по проблемам Байкала. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«Не знаю, нужно ли нам специального представителя при президенте назначать. У меня таких очень много представителей, я уже скоро запутаюсь, как их зовут, не буду помнить», — ответил Путин на предложение ввести пост спецпредставителя по Байкалу на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ).

При этом президент заверил, что «сигнал в региональные органы власти и в правительство России будет подан».

Таким образом, глава государства отреагировал на озабоченность жителей Байкальского региона, которые могут остаться без работы после запрета на вылов омуля.

«Что касается омулевой рыбалки, я не знаю, видимо, экологические решения лежат в основе подобных инструкций — можно ведь все выловить, потом все равно нечего будет ловить, и все равно это будет прекращено, только по таким обстоятельствам, которые иначе как трагические назвать невозможно», — сказал Путин.