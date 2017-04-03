Евгений Куйвашев поручил усилить меры безопасности на транспортных объектах региона

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

В связи с ЧП в подземке Санкт-Петербурга глава Среднего Урала провел оперативное селекторное совещание с участием вице-губернатора Сергея Швиндта, министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева и главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.

Губернатор поручил во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечить исчерпывающие меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в муниципалитетах Свердловской области.

Отдельно Евгений Куйвашев обратил внимание на усиление мер безопасности транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге, в первую очередь, в метро, на вокзалах и в аэропорту.

Напомним, в метро Петербурга произошел один или несколько взрывов, жертвами теракта стали около 10 человек, есть сведения о десятках пострадавших.