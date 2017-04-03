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16:36 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев поручил усилить меры безопасности на транспортных объектах региона

Председатель Антитеррористической комиссии Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры региона.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

В связи с ЧП в подземке Санкт-Петербурга глава Среднего Урала провел оперативное селекторное совещание с участием вице-губернатора Сергея Швиндта, министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева и главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.

Губернатор поручил во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечить исчерпывающие меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в муниципалитетах Свердловской области.

Отдельно Евгений Куйвашев обратил внимание на усиление мер безопасности транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге, в первую очередь, в метро, на вокзалах и в аэропорту.

Напомним, в метро Петербурга произошел один или несколько взрывов, жертвами теракта стали около 10 человек, есть сведения о десятках пострадавших.

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