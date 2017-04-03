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16:52 (мск), источник: АиФ Самара

Глава сельского поселения за нарушение закона отправлен в отставку

Глава сельского поселения, нарушая законодательство, являлся директором двух юридических лиц и учредителем и директором коммерческой организации.

В Алексеевском районе по результатам прокурорской проверки за нарушение антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения, сообщает надзорное ведомство.

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Алексеевского района, было установлено, что с 5 мая 2014 года Вадим Букатин замещает должность главы администрации сельского поселения Герасимовка. При этом Букатин с 2013 года является директором двух юридических лиц, а с декабря 2016 года — учредителем и директором вновь образованной коммерческой организации, хотя как выборное должностное лицо, он не вправе заниматься предпринимательской деятельностью и участвовать в управлении хозяйствующим субъектом.

При этом, предоставляя сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Букатин скрыл, что предпринимательской деятельностью и не указал полученные от нее доходы.

По итогам проверки прокурор района в адрес председателя Собрания представителей сельского поселения Герасимовка внес представление о досрочном отправлении главы администрации в отставку.

Преставление прокурора удовлетворено. Решением Собрания представителей 29 марта 2017 года полномочия главы сельского поселения досрочно прекращены.

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