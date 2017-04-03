Делегация республики Беларусь побывала в Иркутске

Только 27% респондентов оценили политику «батьки» положительно, половина — указали на ряд его недостатков. Но всё-таки по сравнению с 2006 годом выросло количество россиян, которые относятся к Лукашенко уважительно — 35% против 19%. Доверять ему стали больше на 9%.

Может, рейтинг Лукашенко немного выше в Иркутской области. Всё-таки республика — один из наших ведущих партнёров в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном направлениях.

Об этом заявил Сергей Левченко на встрече с белорусской делегацией, которую возглавил руководитель отделения посольства этой страны в Красноярске Виктор Щетько. Там же губернатор региона подписал план по реализации соглашения о сотрудничестве между правительствами республики и Иркутской областью.

Соответствующий договор заключили ещё в декабре, во время официального посещения Беларуси делегацией Прибайкалья. И вот сегодня представители республики побывали в Иркутске с ответным визитом.