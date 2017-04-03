Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Две трети случаев рака объяснили невезением
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
В МВД Украины призывают «сломить гордыню» и помириться с РФ – СМИ
Семенович показала мужчинам ноги в открытом наряде
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
«Не только теракт»: Путин о причинах взрывов в Петербурге
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
12Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
18:05 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин направил соболезнование родным и близким Евгения Евтушенко

В понедельник, 3 апреля, губернатор Николай Меркушкин направил соболезнования семье Евгения Евтушенко. Известный советский и российский поэт скончался 1 апреля.

«От имени правительства Самарской области, от себя лично выражаю самые глубокие, искренние соболезнования в связи с кончиной Евгения Александровича Евтушенко — великого русского поэта, чье творчество вошло в сокровищницу мировой литературы.

В нашей памяти Евгений Александрович останется как поэт, объединивший в своем многогранном творчестве режиссуру, прозу, публицистику и множество других направлений деятельности. Его смело можно назвать человеком мира. Книги Евтушенко изданы во многих странах планеты и пользуются неизменной любовью истинных ценителей поэзии, — говорится в соболезновании.

Евгений Евтушенко всегда был человеком огромной воли, большого личного мужества и активной, принципиальной гражданской позиции. Он всегда оставался верен своему творческому девизу — поэт в России больше чем поэт, был нервом и совестью нашей великой Родины, гордился ею, жил ее радостями и печалями. Влияние его творчества, самой его яркой жизни на современников, на грядущие поколения россиян нам еще предстоит в полной мере осознать.

«Для жителей Самарской области Евгений Александрович стал по-настоящему родным. На прошедшем Грушинском фестивале он сделал неожиданный подарок всем гостям и написал стихотворение, посвященное нашей любимой “Груше”, которое затем разлетелось на цитаты. Эти строки навсегда останутся в наших сердцах. Вместе с родными и близкими, вместе с миллионами почитателей поэтического таланта Евгения Александровича Евтушенко мы скорбим о постигшей нас тяжелой утрате», — выражает соболезнования Николай Меркушкин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Турист из Самары найден мертвым в гостиничном номере в Приэльбрусье
Генпрокуратура назвала терактом взрыв в метро Санкт-Петербурга
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
На станции «Площадь Восстания» в Петербурге обезвредили СВУ
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Васильева назвала самые нужные государству специальности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
«Одноклассники» ввели функцию проверки безопасности после взрыва
Спорт
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ Рассказываем о самом интересном, что случилось в 30-м туре чемпионата Англии
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь