Николай Меркушкин направил соболезнование родным и близким Евгения Евтушенко

«От имени правительства Самарской области, от себя лично выражаю самые глубокие, искренние соболезнования в связи с кончиной Евгения Александровича Евтушенко — великого русского поэта, чье творчество вошло в сокровищницу мировой литературы.

В нашей памяти Евгений Александрович останется как поэт, объединивший в своем многогранном творчестве режиссуру, прозу, публицистику и множество других направлений деятельности. Его смело можно назвать человеком мира. Книги Евтушенко изданы во многих странах планеты и пользуются неизменной любовью истинных ценителей поэзии, — говорится в соболезновании.

Евгений Евтушенко всегда был человеком огромной воли, большого личного мужества и активной, принципиальной гражданской позиции. Он всегда оставался верен своему творческому девизу — поэт в России больше чем поэт, был нервом и совестью нашей великой Родины, гордился ею, жил ее радостями и печалями. Влияние его творчества, самой его яркой жизни на современников, на грядущие поколения россиян нам еще предстоит в полной мере осознать.