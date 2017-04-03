В Киеве намерены запретить присваивать улицам имена современников

Комиссия Киевского городского совета предлагает для увековечения памяти выдающихся людей подождать 10 лет после их смерти. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Предлагается определить, что присвоение юридическим лицам и объектам городского подчинения имен или псевдонимов физических лиц осуществляется не ранее чем через 10 лет со дня смерти лица, память которого увековечивается», — сказано в сообщении.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали внесение изменений в Порядок наименования объектов городского подчинения, присвоения юридическим лицам и объектам городского подчинения имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий в городе Киеве.

Также проект решения предлагает осуществлять переименование объектов городского подчинения в соответствии с законом о декоммунизации.

«Следующие две правки касаются подготовки, в случае необходимости, финансовых расчетов. Когда готовился этот порядок — не было устоявшейся практики его использования, и получилось, что такие расчеты по действующему порядку должен делать только Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры. Даже если это не относится к его компетенции. Поэтому предлагаем, чтобы такой расчет осуществлялся в соответствии с компетенцией того или иного департамента. Также мы приводим названия комиссий в соответствии с их современными названиями, так как с 2013-го года они не существенно, но все же изменились», — отметил секретарь Комиссии по наименованиям Ярослав Шибанов.

Соответствующий проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Ранее школе искусств в Деснянском районе присвоили имя Николая Леонтовича.