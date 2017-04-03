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18:50 (мск), источник: 112.ua

В Киеве намерены запретить присваивать улицам имена современников

Согласно проекту, давать объектам городского подчинения имена физических лиц можно будет не ранее чем через 10 лет со дня смерти лица, память которого увековечивается.

Источник: 112.ua

Комиссия Киевского городского совета предлагает для увековечения памяти выдающихся людей подождать 10 лет после их смерти. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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«Предлагается определить, что присвоение юридическим лицам и объектам городского подчинения имен или псевдонимов физических лиц осуществляется не ранее чем через 10 лет со дня смерти лица, память которого увековечивается», — сказано в сообщении.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали внесение изменений в Порядок наименования объектов городского подчинения, присвоения юридическим лицам и объектам городского подчинения имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий в городе Киеве.

Также проект решения предлагает осуществлять переименование объектов городского подчинения в соответствии с законом о декоммунизации.

«Следующие две правки касаются подготовки, в случае необходимости, финансовых расчетов. Когда готовился этот порядок — не было устоявшейся практики его использования, и получилось, что такие расчеты по действующему порядку должен делать только Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры. Даже если это не относится к его компетенции. Поэтому предлагаем, чтобы такой расчет осуществлялся в соответствии с компетенцией того или иного департамента. Также мы приводим названия комиссий в соответствии с их современными названиями, так как с 2013-го года они не существенно, но все же изменились», — отметил секретарь Комиссии по наименованиям Ярослав Шибанов.

Соответствующий проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Ранее школе искусств в Деснянском районе присвоили имя Николая Леонтовича.

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