Рустэм Хамитов выразил соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге

В телеграмме на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко говорится:

«От имени Республики Башкортостан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших от взрыва в петербургском метрополитене.

Весть о трагедии острой болью отозвалась в сердцах всех жителей республики. Мы скорбим вместе со всеми петербуржцами, глубоко разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мужества, терпения и стойкости духа вам в этот трудный час. Вместе со всей страной мы — с вами.