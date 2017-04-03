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18:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов выразил соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге

УФА, 3 апр 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате взрыва в петербургском метро.

Источник: Башинформ

В телеграмме на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко говорится:

«От имени Республики Башкортостан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших от взрыва в петербургском метрополитене.

Весть о трагедии острой болью отозвалась в сердцах всех жителей республики. Мы скорбим вместе со всеми петербуржцами, глубоко разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мужества, терпения и стойкости духа вам в этот трудный час. Вместе со всей страной мы — с вами.

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