Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Американка умерла от лечения куркумой
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
"Это не день траура": Макаревич не отменит концерт в Петербурге
Взрыв в метро Санкт-Петербурга – реакция Кремля
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
"Для моих 68 сойдёт": Пугачева удивила СМИ откровенным селфи
"Если смыть, кто получится?": Сеть о Кудрявцевой
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Европейские деревья года
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
18:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Балаклее Минобороны продолжит хранение боеприпасов — спецкор

Корреспондент Юрий Ларин в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, что радиус поиска взрывоопасных предметов в округе Балаклеи Харьковской области уменьшили до семи километров от эпицентра.

Источник: "РИА Новости" Украина

РИА Новости Украина — радиостанция «Голос Столицы».

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины очистила от взрывоопасных предметов город Балаклея и девять близлежащих к ней населенных пунктов Харьковской области. С начала работ удалось обезвредить около 5,5 взрывоопасных предметов.

О том, как ликвидируют последствия пожара на военном арсенале неподалеку Балаклеи, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Юрий Ларин.

Какая работа проводится в Балаклее в настоящее время?

Читайте также
На Днепропетровщине 16 человек пострадали от взрыва гранаты

— Всего к разминированию территории полей и сельхозугодий вокруг Балаклеи привлечены около 100 пиротехников. За вчерашний день выявлено и обезврежено около тысячи взрывоопасных предметов. Радиус поиска удалось уменьшить до семи километров от эпицентра. Уже изъято около 5,5 тысяч взрывоопасных предметов. Территория продолжает обследоваться, там работает около 40 единиц спецтехники. На территории самой Балаклеи продолжается ликвидация последствий разлета боеприпасов и последствий пожара. В настоящее время основные работы ведутся в поселке Нефтяников и на улице Арсенальная. Это территории непосредственно прилегающие к арсеналу. Здесь находится около 100 многоквартирных домов. В этих двух районах в первую очередь сосредоточена выдача гуманитарной помощи. Также в Балаклею завезено около пяти тысяч листов шифера.

До 16 апреля стоит задача завершить ремонт 80% поврежденных кровель. На 95% возобновлено газоснабжение. Газа нет только на территории военного городка. Полностью восстановлены свет, отопление и работа котельных. Котельная, которая находилась на территории военного городка, разрушена под ноль. Представители местной власти говорят, что из других областей поступила очень большая помощь, прежде всего стройматериалы и продукты. Тем людям, чья бытовая техника и вещи были сильно повреждены, будет выделяться материальная помощь из областных и благотворительных фондов. Уже нескольким людям такая помощь оказана. По словам председателя Харьковского облсовета, в целом максимальный объем такой материальной помощи, которую выделяет область, может быть до 20 тысяч гривен на одну семью. Сильно повреждены около 100 многоэтажек, 35 семей фактически не имеют жилья. Полностью уничтожены два частных дома, несколько квартир выгорели дотла. В настоящее время в пунктах эвакуации уже никого нет. Людям, которые потеряли жилье, предложено расселение в балаклейской гостинице и на детской спортивной базе.

Будет ли в дальнейшем действовать арсенал?

— Сам арсенал, по словам представителей Минобороны, будет продолжать работать, часть расформируют. Председатели ОГА и облсовета говорят, что вопрос будет ли существовать в дальнейшем арсенал, или не будет, лежит исключительно в компетенции Минобороны. В Минобороны думают, что после восстановления последствий воинская часть, собственно 65-тый балаклейский арсенал, будет продолжать существовать.

Возобновлен ли учебный процесс?

— Учебный процесс восстановлен. Сегодня первый учебный день и как сообщали органы местной власти, школьная четверть начнется с урока безопасности жизнедеятельности. Школьникам расскажут, что делать, если они обнаружили взрывоопасные предметы.

Ранее специальный корреспондент Юрий Ларин рассказал в эфире Голоса Столицы, что большинство людей самостоятельно эвакуировались из Балаклеи и близлежащих сел.

А политический эксперт Сергей Быков в эфире «ГС» заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ветеран 'Альфы': Взрывы в метро Петербурга были хорошо подготовлены
СК возбудил дело по статье «теракт» после ЧП в метро Петербурга
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
На станции «Площадь Восстания» в Петербурге обезвредили СВУ
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Росавиация введет дополнительные меры авиабезопасности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
«Одноклассники» ввели функцию проверки безопасности после взрыва
Спорт
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ Рассказываем о самом интересном, что случилось в 30-м туре чемпионата Англии
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь