В Балаклее Минобороны продолжит хранение боеприпасов — спецкор

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины очистила от взрывоопасных предметов город Балаклея и девять близлежащих к ней населенных пунктов Харьковской области. С начала работ удалось обезвредить около 5,5 взрывоопасных предметов.

— Всего к разминированию территории полей и сельхозугодий вокруг Балаклеи привлечены около 100 пиротехников. За вчерашний день выявлено и обезврежено около тысячи взрывоопасных предметов. Радиус поиска удалось уменьшить до семи километров от эпицентра. Уже изъято около 5,5 тысяч взрывоопасных предметов. Территория продолжает обследоваться, там работает около 40 единиц спецтехники. На территории самой Балаклеи продолжается ликвидация последствий разлета боеприпасов и последствий пожара. В настоящее время основные работы ведутся в поселке Нефтяников и на улице Арсенальная. Это территории непосредственно прилегающие к арсеналу. Здесь находится около 100 многоквартирных домов. В этих двух районах в первую очередь сосредоточена выдача гуманитарной помощи. Также в Балаклею завезено около пяти тысяч листов шифера.

До 16 апреля стоит задача завершить ремонт 80% поврежденных кровель. На 95% возобновлено газоснабжение. Газа нет только на территории военного городка. Полностью восстановлены свет, отопление и работа котельных. Котельная, которая находилась на территории военного городка, разрушена под ноль. Представители местной власти говорят, что из других областей поступила очень большая помощь, прежде всего стройматериалы и продукты. Тем людям, чья бытовая техника и вещи были сильно повреждены, будет выделяться материальная помощь из областных и благотворительных фондов. Уже нескольким людям такая помощь оказана. По словам председателя Харьковского облсовета, в целом максимальный объем такой материальной помощи, которую выделяет область, может быть до 20 тысяч гривен на одну семью. Сильно повреждены около 100 многоэтажек, 35 семей фактически не имеют жилья. Полностью уничтожены два частных дома, несколько квартир выгорели дотла. В настоящее время в пунктах эвакуации уже никого нет. Людям, которые потеряли жилье, предложено расселение в балаклейской гостинице и на детской спортивной базе.

Будет ли в дальнейшем действовать арсенал?

— Сам арсенал, по словам представителей Минобороны, будет продолжать работать, часть расформируют. Председатели ОГА и облсовета говорят, что вопрос будет ли существовать в дальнейшем арсенал, или не будет, лежит исключительно в компетенции Минобороны. В Минобороны думают, что после восстановления последствий воинская часть, собственно 65-тый балаклейский арсенал, будет продолжать существовать.

Возобновлен ли учебный процесс?

— Учебный процесс восстановлен. Сегодня первый учебный день и как сообщали органы местной власти, школьная четверть начнется с урока безопасности жизнедеятельности. Школьникам расскажут, что делать, если они обнаружили взрывоопасные предметы.

Ранее специальный корреспондент Юрий Ларин рассказал в эфире Голоса Столицы, что большинство людей самостоятельно эвакуировались из Балаклеи и близлежащих сел.

А политический эксперт Сергей Быков в эфире «ГС» заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.