Избран новый глава фракции БПП

Новым председателем фракции партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде почти единогласно избрали народного депутата Артура Герасимова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БПП.

Соответствующее решение принято только что на заседании фракции.

«Против — 0 голосов, воздержались — 3, в том числе сам Артур Герасимов», — отмечается в сообщении.

Ранее бывший глава фракции БПП Грынив сообщил, что хочет «больше заниматься аналитикой как советник президента». Также Грынив попросил, чтобы «его уволили».