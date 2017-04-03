Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Американка умерла от лечения куркумой
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
"Это не день траура": Макаревич не отменит концерт в Петербурге
Взрыв в метро Санкт-Петербурга – реакция Кремля
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
"Для моих 68 сойдёт": Пугачева удивила СМИ откровенным селфи
"Если смыть, кто получится?": Сеть о Кудрявцевой
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Европейские деревья года
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
18:38 (мск), источник: УНИАН

Избран новый глава фракции БПП

Герасимов возглавил фракцию партии «Блок Петра Порошенко».

Источник: УНИАН

Новым председателем фракции партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде почти единогласно избрали народного депутата Артура Герасимова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БПП.

Соответствующее решение принято только что на заседании фракции.

«Против — 0 голосов, воздержались — 3, в том числе сам Артур Герасимов», — отмечается в сообщении.

Ранее бывший глава фракции БПП Грынив сообщил, что хочет «больше заниматься аналитикой как советник президента». Также Грынив попросил, чтобы «его уволили».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МВФ впервые в истории одобрил четвертый транш кредита для Украины
СК возбудил дело по статье «теракт» после ЧП в метро Петербурга
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
На станции «Площадь Восстания» в Петербурге обезвредили СВУ
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Росавиация введет дополнительные меры авиабезопасности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
«Одноклассники» ввели функцию проверки безопасности после взрыва
Спорт
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ Рассказываем о самом интересном, что случилось в 30-м туре чемпионата Англии
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь