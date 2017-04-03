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20:03 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ: обвинения Польши по крушению Ту-154М наносят ущерб российско-польским отношениям

В ведомстве напомнили, что ранее было проведено тщательное расследование, которое показало, что российские диспетчеры к происшествию с президентским бортом непричастны.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Обвинения польской прокуратуры в адрес российских авиадиспетчеров в причастности к крушению польского «борта номер один» под Смоленском 10 апреля 2010 года, наносят ущерб двусторонним отношениям. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Как напомнила дипломат, ранее в ходе специальной пресс-конференции, посвященной теме расследования крушения лайнера Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, представители генпрокуратуры страны обвинили российских авиадиспетчеров в умышленном провоцировании этой авиакатастрофы.

«По сути, для нас не прозвучало ничего принципиально нового, — отметила Захарова. — Речь идет лишь об ужесточении известной линии польских властей, которые изначально пытались хотя бы частично возложить ответственность за трагедию на российских специалистов, а теперь стремятся безосновательно приписать им некий злой умысел, навешивают соответствующие ярлыки».

«Истинные причины авиакатастрофы под Смоленском установлены и отражены в докладе Межгосударственного авиационного комитета от 12 января 2011 года по итогам тщательно проведенного расследования, — подчеркнула представитель МИД РФ. — Разбирательство показало, что российские диспетчеры к происшествию непричастны, и в Варшаве это хорошо знают».

По ее словам, несмотря на всю прозрачность ситуации, польские власти продолжают использовать трагедию для сведения политических счетов у себя в стране

«При этом деньги налогоплательщиков идут на поддержание пустой деятельности новых механизмов псевдорасследования, результаты работы которого либо не видны, либо противоречат здравому смыслу», — указала Захарова.

«Считаем эту тактику бесперспективной, наносящей ущерб российско-польским отношениям, которые и без того находятся не в лучшем состоянии», — заключила дипломат.

Комментарии
20
EW
Пшеки - племя глупых обезьян, готовых мать родную продать за пару печенек от кукловода.
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dehkanin
Российско-польские отношения и так уже столь "ущербны", что дальше уже некуда. И уж не силами российской стороны они доведены до такого состояния. Ныне поляк, Польша ассоциируется со словами ...титутка, бордель. Какое-то отвращение уже вырабатывается от их суеты. Водки "первым"лицам жрать меньше надо было и помнить, что в бане, перед Господом и Смертью, действительно, уж все равны!
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А Б
Заявление представителя МИД по меньшей мере, некорректно. На каком основании МИД РФ может оказывать польской стороне в проведении дополнительного расследования, если речь идёт о катастрофе, в которой погибли первые лица страны? Если бы МИД РФ действительно не хотел бы обострения отношений с Польшей, он должен был бы точно так же настаивать на проведении дополнительного расследования, как это делает польская сторона.
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