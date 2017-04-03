МИД РФ: обвинения Польши по крушению Ту-154М наносят ущерб российско-польским отношениям

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Обвинения польской прокуратуры в адрес российских авиадиспетчеров в причастности к крушению польского «борта номер один» под Смоленском 10 апреля 2010 года, наносят ущерб двусторонним отношениям. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как напомнила дипломат, ранее в ходе специальной пресс-конференции, посвященной теме расследования крушения лайнера Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, представители генпрокуратуры страны обвинили российских авиадиспетчеров в умышленном провоцировании этой авиакатастрофы.

«По сути, для нас не прозвучало ничего принципиально нового, — отметила Захарова. — Речь идет лишь об ужесточении известной линии польских властей, которые изначально пытались хотя бы частично возложить ответственность за трагедию на российских специалистов, а теперь стремятся безосновательно приписать им некий злой умысел, навешивают соответствующие ярлыки».

«Истинные причины авиакатастрофы под Смоленском установлены и отражены в докладе Межгосударственного авиационного комитета от 12 января 2011 года по итогам тщательно проведенного расследования, — подчеркнула представитель МИД РФ. — Разбирательство показало, что российские диспетчеры к происшествию непричастны, и в Варшаве это хорошо знают».