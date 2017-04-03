МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в $1 млрд
КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд одобрил выделение Украине очередного транша в 1 млрд дол, сообщил президент Петр Порошенко.
КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд одобрил выделение Украине очередного транша в 1 млрд дол, сообщил президент Петр Порошенко.
«Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ», — написал президент в Twitter.
Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов.
Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.