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10:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти отчитались об отопительном сезоне-16/17

Чиновники признали работу коммунальщиков удовлетворительной.

Отопительный сезон-16/17 прошел в Воронеже в штатном режиме, сообщила руководитель департамента жилищного-коммунального хозяйства и энергетики Галина Смирнова на оперативном совещании в понедельник, 3 апреля. Работу коммунальных служб, энергоснабжающих и теплоснабжающих организаций признали удовлетворительной.

На системах жизнеобеспечения области не было зарегестрировано нештатных ситуаций. Галина Смирнова отметила, что отопительный период прошел успешно благодаря проведенной работе в летний подготовительный период: коммунальщики заменили 48,6 км тепловых сетей, 179,6 км водопроводных сетей и 38,5 км канализационных сетей. Для нужд жилфонда и соцобъектов заготовили основное топливо с превышением нормативных требований.

Правительство области составило распоряжение о подготовке к отопительному периоду 17/18. В соответствии с документом, все потребители тепловой энергии (многоквартирные дома, учебные, лечебные учреждения, объекты культуры) должны подготовить к отопительному сезону к 15 сентября, теплоснабжающие и теплосетевые организации — до 1 ноября, муниципальные образования — до 15 ноября.

К новому периоду ресурсоснабжающие предприятия заменят ветхие и аварийные сети в объеме не менее 5% от общего числа. До начала отопительного сезона теплоснабжающие организации сформируют нормативный запас основного и резервного топлива. Также администрации районов разработают планы мероприятий по очистке придомовых территорий и скатных кровель домов от снега и наледи. Департамент проследит за подготовкой объектов ЖКХ и социальной сферы. Первый отчет поступит 30 мая.

Вице-губернатор Геннадий Макин поручил уделить особое внимание взаимодействию с РЖД в обслуживании котельных в городе Лиски, стоящих на балансе компании. Галина Смирнова пообещала, что специалисты обследуют тепловые сети и котельные в ближайшее время.

Контекст

Подготовку к отопительному сезону-16/17 запустили в Воронеже 12 мая 2016 года. Жилые дома и объекты социальной сферы подготовили к 20 августа. Мэр Воронежа Александр Гусев подписал постановление о начале отопительного сезона-16/17 23сентября.

Первым делом отопление досрочно пустили на социально значимые объекты, обслуживаемые котельными МКП «Воронежтеплосеть». Батареи стали горячими в 29 детсадах, двух школах, областном геронтологическом центре и Графском детском санатории.

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