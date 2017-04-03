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21:09 (мск), источник: РИА Новости

Россия и Белоруссия договорились по цене на газ

СТРЕЛЬНЯ, 3 апр — РИА Новости. Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем», — сказал Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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«Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам. Нашли возможность взаимных уступок, договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в 2017, но и в 2018, 2019 году», — сказал Путин.

Неурегулированным оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

Комментарии
2
Angel Broussard
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perplexed
путин продавец газа
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