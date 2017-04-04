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03:17 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать

Временно отстраненный мэр Владивостока поблагодарил журналистов за материал об условиях содержания.

Источник: Reuters

Временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев продолжает доказывать свою невиновность, сообщает РИА VladNews. Однако на минувшей неделе в отношении главы было возбуждено еще одно уголовное дело.

— Попытки следствия сломать меня новыми абсурдными обвинениями не достигли своей цели, — сообщил Игорь Пушкарев в социальной сети.

Напомним, что в газете «Московский комсомолец» несколько дней назад вышел материал об условиях содержания Игоря Пушкарева и его сокамерника Эрика Давидовича, где подробно описаны условия содержания в знаменитом СИЗО № 1.

— В недавней статье в газете «Московский комсомолец» об условиях содержания под стражей меня и моего товарища по камере Эрика Давидовича показан наш настрой перед предстоящими судебными заседаниями. Автору удалось отразить главное — я, по-прежнему, настроен отстаивать свою невиновность и бороться за справедливость, — рассказал Пушкарев.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.

В конце марта Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы. Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО № 1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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