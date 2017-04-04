В армию призовут свыше 1300 жителей Хабаровского края
Ряды вооруженных сил в ходе весенней призывной кампании должны пополнить свыше 1300 жителей Хабаровского края.
Ряды вооруженных сил в ходе весенней призывной кампании должны пополнить свыше 1300 жителей Хабаровского края.
Всего с 1 апреля по 15 июля военными комиссариатами ВВО будут призваны и отправлены в войска в общей сложности 10 тысяч дальневосточников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
«Прошлой весной в войска направлено чуть более 11 тысяч человек. Снижение не обусловлено