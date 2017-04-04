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03:51 (мск), источник: Губерния онлайн

В армию призовут свыше 1300 жителей Хабаровского края

Ряды вооруженных сил в ходе весенней призывной кампании должны пополнить свыше 1300 жителей Хабаровского края.

Источник: AP 2017

Всего с 1 апреля по 15 июля военными комиссариатами ВВО будут призваны и отправлены в войска в общей сложности 10 тысяч дальневосточников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Прошлой весной в войска направлено чуть более 11 тысяч человек. Снижение не обусловлено какими-либо демографическими проблемами, а связано, в первую очередь, с тем, что сегодня существенно растет число военнослужащих по контракту. В настоящее время на территории округа таковых более 68 тысяч, что на 7 процентов больше, чем в 2015-м», — рассказал начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ВВО Владимир Туршатов.

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