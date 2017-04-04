Губернатор Хабаровского края выразил соболезнования в связи с трагедией в Петербурге
Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в петербургском метро, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в петербургском метро, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Вячеслав Шпорт направил губернатору
«От имени жителей Хабаровского края и от меня лично примите глубокие соболезнования по поводу трагедии на линии петербургского метрополитена. Эта трагедия потрясла дальневосточников — никакие расстояния не в силах уменьшить боль утраты стольких жизней. Хабаровский край и
По информации Национального антитеррористического комитета, взрыв неустановленного устройства произошел 3 апреля около 14:40 по московскому времени в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате 11 человек погибли, 45 были госпитализированы.