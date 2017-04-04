Парламентарии Башкирии проведут заседания двух комитетов

Депутаты заслушают информацию Министерства сельского хозяйства Башкортостана, Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и ГУСП «Башсельхозтехника» о готовности сельскохозяйственной техники к проведению весенне-полевых работ в 2017 году.

В 14. 30 состоится заседание Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В повестке дня — работа над проектом закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Башкортостан «О добровольной пожарной охране в Республике Башкортостан». Изменения коснуться нормы, в которой регламентируется участие органов госвласти в обеспечении деятельности общественных объединений пожарной охраны.

Продолжится работа над проектом закона Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Республике Башкортостан».