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05:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Весной из Красноярского края в армию отправят 2600 молодых людей

22 человека решено направить на альтернативную службу.

Источник: Reuters

В весенний призыв этого года Красноярский край направит на воинскую службу 2600 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

Как пояснил военный комиссар края Андрей Лысенко, это связано с общей тенденцией сокращения доли призывников в комплектовании вооруженных сил, а также тем, что с недавнего времени ряд северных территорий проводят призыв только один раз в год. Кроме того, в этом году введена отсрочка для учащихся общих и среднеспециальных учебных заведений: раньше ее давали только до достижения 20-летнего возраста, теперь — до окончания учебы.

22 человека решено направить на альтернативную службу — на почту, в дома престарелых, а также в тубдиспансер. В президентский полк на почетную службу направится 15 призывников, еще 300 красноярцев — во внутренние войска РФ.

В войсковых частях на территории края будут служить 400 человек — это люди, которые по семейным или иным обстоятельствам должны находиться на территории региона. Остальные призывники пройдут службу в других регионах.

Весенний призыв граждан на военную службу будет проводиться с 1 апреля по 15 июля.

За прошлый год на контрактную службу в крае записались более 2200 человек (из них около 100 — девушки). Ожидается, что в этом году общее количество новых контрактников останется примерно на этом же уровне.

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