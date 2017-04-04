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06:19 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ

Наши земляки в очередной раз будут поддерживать порядок в Чеченской республике.

Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, полицейские нашего региона отправились в командировку на Северный Кавказ, где им предстоит поддерживать порядок.

Сотрудников полиции из Красноярска и районов края провожали руководители Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий, начальник Сибирского ЛУ МВД Андрей Кухта, а также родные и близкие. Полицейским пожелали успешного выполнения задач и благополучного возвращения домой, а священнослужитель провел обряд освящения. Полицейские сменят своих товарищей по оружию, которые в течение полугода обеспечивали безопасность в регионе со сложной оперативной обстановкой. Сибиряки будут помогать своим коллегам из местных отделов полиции.

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