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06:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

К решению коммунальных проблем Малой Топки подключатся депутаты ЗС

По инициативе депутатов Законодательного Собрания Иркутской области будет проведено совещание по ситуации, сложившейся в поселке Малая Топка Иркутского района, где местные жители жалуются на отсутствие канализационно-очистных сооружений в ряде домов, в том числе построенных для сирот.

Источник: Reuters

Вопрос был рассмотрен 31 марта 2017 года на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания. Участие в обсуждении приняли и жители посёлка.

Как рассказала депутат ЗС Анастасия Егорова, к которой и обратились с жалобами местные жители, ситуация уже близка к экологической катастрофе. Муниципальное образование в течение двух лет не может подобрать управляющую компанию для этих домов. «Сегодня там нет КОС, никто не вывозит мусор. Осложняется все еще и тем, что от жителей из числа детей-сирот не поступает платежей за коммунальные услуги, в связи с этим ни одна управляющая компания сюда не зайдет. По моему мнению, вопросом должен заниматься Роспотребнадзор, так как скоро будем говорить о заражении почвы и воды», — заметила Анастасия Егорова. Между тем, одна из жительниц, чей дом находиться в 800 м от домов, рассказала, что воду из скважины уже нельзя пить, а находиться в поселке невозможно из-за сильного запаха.

Министр имущественных отношений Иркутской области Владислава Сухорученко отметил, что задолженность по коммунальным платежам есть у 95% жильцов, аналогичное положение дел и в других муниципальных образованиях, где выделялось жилье для сирот. По его мнению, нужно принимать меры, направленные на их социализацию, помогать с трудоустройством. Сегодня в Иркутской области вопросами сирот (строительством и предоставлением жилья, управлением жилфондом, социализацией и т. д.) занимаются разные ведомства, министерством был проанализирован опыт Бурятии, где создано специальное государственное учреждение, в функции которого и входит решение всех этих вопросов.

Парламентарии рекомендовали правительству Иркутской области в кратчайшие сроки организовать и провести совещание с участием всех заинтересованных сторон, в том числе представителей администрации Иркутского района и регионального министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, где должны быть приняты оперативные решения, направленные на изменение ситуации, а, кроме того, рассмотрены перспективы решения проблемы. Депутаты также намерены сами побывать в Малой Топке и изучить возможности подключения к существующим поблизости сетям либо строительства отдельного коллектора.

Напомним, обстановка в Малой Топке не в первый раз оказывается в поле зрения депутатов Законодательного собрания. Год назад в марте 2016 года прошла депутатская проверка по факту грубого и массового нарушения жилищных прав и права на благоприятную окружающую среду граждан, в том числе сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. По результатам проверки депутатская комиссия рекомендовала министерству имущественных отношений Иркутской области устранить выявленные нарушения и обеспечить жильцам качественное оказание услуг.

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