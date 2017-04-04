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09:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Муниципальный час по проблемам трамваев и троллейбусов предложено провести в ЗС

Муниципальный час по проблемам электротранспорта в городах Иркутской области предложили провести на одной из сессий Законодательного собрания.

Источник: РИА "Новости"

Муниципальный час по проблемам электротранспорта в городах Иркутской области предложили провести на одной из сессий Законодательного собрания. Об этом шла речь на заседании комитета по собственности и экономической политике ЗС 31 марта 2017 года во время обсуждения запроса депутата Сергея Бренюка.

Трамваи курсируют в четырёх крупных городах — Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Усть-Илимске, троллейбусы — только в двух (Иркутск и Братск). Как заявил начальника отдела организации пассажирских перевозок министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Дмитрий Попов, работа электротранспорта — это обязанность местной власти, министерство им никогда не занималось и субсидий не выделяло.

Между тем, как пояснил Сергей Бренюк, в Ангарском городском округе 89% трамваев надо менять. Муниципальное предприятие за свой счёт не может купить достаточное количество новых вагонов, а поддержание в надлежащем техническом состоянии уже выработавших свой срок вагонов требует больших денег. Подобная ситуация и в Иркутске: 69 иркутских трамваев изношены на 83,9%. Городу нужно дополнительно 50 трамваев.

Депутат ЗС Геннадий Истомин подчеркнул, что позиция профильного министерства относительно того, что субсидии на поддержку электротранспорта не выделялись и не планируются, неконструктивна. «За всю историю на городской пассажирский электротранспорт деньги, действительно, не выделялись. Но сейчас этот вопрос можно рассмотреть на совещании у губернатора, на региональном совете. Подготовить отдельное совещание в правительстве. Досконально изучить тему. Какова доля электроэнергии в структуре себестоимости перевозок? Каков механизм оказания помощи? Например, через внесение изменений в закон о межбюджетных трансфертах, с помощью коэффициентов, или что-то еще. А если мы понадеемся на органы местного самоуправления, то они этот вопрос никогда не решат сами», — сказал Геннадий Истомин.

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