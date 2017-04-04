Муниципальный час по проблемам трамваев и троллейбусов предложено провести в ЗС

Муниципальный час по проблемам электротранспорта в городах Иркутской области предложили провести на одной из сессий Законодательного собрания. Об этом шла речь на заседании комитета по собственности и экономической политике ЗС 31 марта 2017 года во время обсуждения запроса депутата Сергея Бренюка.

Трамваи курсируют в четырёх крупных городах — Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Усть-Илимске, троллейбусы — только в двух (Иркутск и Братск). Как заявил начальника отдела организации пассажирских перевозок министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Дмитрий Попов, работа электротранспорта — это обязанность местной власти, министерство им никогда не занималось и субсидий не выделяло.

Между тем, как пояснил Сергей Бренюк, в Ангарском городском округе 89% трамваев надо менять. Муниципальное предприятие за свой счёт не может купить достаточное количество новых вагонов, а поддержание в надлежащем техническом состоянии уже выработавших свой срок вагонов требует больших денег. Подобная ситуация и в Иркутске: 69 иркутских трамваев изношены на 83,9%. Городу нужно дополнительно 50 трамваев.