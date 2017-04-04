Муниципальный час по проблемам трамваев и троллейбусов предложено провести в ЗС
Муниципальный час по проблемам электротранспорта в городах Иркутской области предложили провести на одной из сессий Законодательного собрания.
Муниципальный час по проблемам электротранспорта в городах Иркутской области предложили провести на одной из сессий Законодательного собрания.
Муниципальный час по проблемам электротранспорта в городах Иркутской области предложили провести на одной из сессий Законодательного собрания. Об этом шла речь на заседании комитета по собственности и экономической политике ЗС 31 марта 2017 года во время обсуждения запроса депутата Сергея Бренюка.
Трамваи курсируют в четырёх крупных городах — Иркутске, Ангарске,
Между тем, как пояснил Сергей Бренюк, в Ангарском городском округе 89% трамваев надо менять. Муниципальное предприятие за свой счёт не может купить достаточное количество новых вагонов, а поддержание в надлежащем техническом состоянии уже выработавших свой срок вагонов требует больших денег. Подобная ситуация и в Иркутске: 69 иркутских трамваев изношены на 83,9%. Городу нужно дополнительно 50 трамваев.
Депутат ЗС Геннадий Истомин подчеркнул, что позиция профильного министерства относительно того, что субсидии на поддержку электротранспорта не выделялись и не планируются, неконструктивна. «За всю историю на городской пассажирский электротранспорт деньги, действительно, не выделялись. Но сейчас этот вопрос можно рассмотреть на совещании у губернатора, на региональном совете. Подготовить отдельное совещание в правительстве. Досконально изучить тему. Какова доля электроэнергии в структуре себестоимости перевозок? Каков механизм оказания помощи? Например, через внесение изменений в закон о межбюджетных трансфертах, с помощью коэффициентов, или