Куприянов подал документы на мэра Омска

Сегодня, 4 апреля, ровно в 9 часов утра документы в комиссию по выборам мэра подал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Чиновника можно считать одним из основных претендентов на место градоначальника.

Выборная комиссия принимает документы от кандидатов в мэры до 4 апреля включительно. Уже 14 апреля комиссия проводит собеседования с кандидатами, прошедшими предварительный отсев из-за ошибок в документации. Затем вопрос выносится на голосование в Омском городском Совете, заседание которого состоится 19 апреля.