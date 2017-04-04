Куприянов подал документы на мэра Омска
На сегодняшний момент вместе с Владимиром Куприяновым на пост мэра Омска претендуют 18 человек.
На сегодняшний момент вместе с Владимиром Куприяновым на пост мэра Омска претендуют 18 человек.
Сегодня, 4 апреля, ровно в 9 часов утра документы в комиссию по выборам мэра подал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Чиновника можно считать одним из основных претендентов на место градоначальника.
Выборная комиссия принимает документы от кандидатов в мэры до 4 апреля включительно. Уже 14 апреля комиссия проводит собеседования с кандидатами, прошедшими предварительный отсев