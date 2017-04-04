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07:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

На КЭФ-2017 в Красноярск приедут Новак, Дерипаска, Кудрин и Греф

Опубликована подробная программа главного экономического мероприятия.

Источник: Reuters

На официальном сайте КЭФа опубликована полная программа с указанием модераторов и участников площадок. Так участниками форума станут представители ряда федеральных министерств, в числе которых министр энергетики Александр Новак и министр транспорта Максим Соколов.

Участниками пленарного заседания «Российская экономика: 2017−2025» станут заместитель председателя российского правительства Аркадий Дворкович, министр экономического развития Максим Орешкин, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, председатель наблюдательного совета промышленной группы «Базовый элемент» Олег Дерипаска, председатель ГК «Внешэкономбанк» Сергей Горьков, председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин. Планируется, что модератором заседания будет президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

Всего в программе КЭФ-2017 запланировано более 70 мероприятий.

Подробности о мероприятиях и участниках КЭФ-2017 можно узнать на официальном сайте форума.

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