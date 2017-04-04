Бывшим чиновникам правительства Омской области вернут «золотые парашюты»

В конце минувшей недели аппарат губернатора и правительства Омской области опубликовал проект закона о социальных гарантиях для госслужащих-пенсионеров. Это означает, что чиновникам вернут так называемые «золотые парашюты» — пенсии за выслугу лет, которые выплачиваются за счёт регионального бюджета дополнительно к обычным трудовым пенсиям.

Новый законопроект вводит изменения в Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области. Теперь право на пенсии за выслугу лет получают лишь те граждане, которые замещали государственную должность Омской области не менее пяти лет и оттуда ушли на заслуженный отдых.

Любопытный нюанс: если губернатор или спикер Заксобрания скончаются на рабочем месте, то их семьи будут получать пенсию за выслугу лет, предназначенную покойным.

Напомним, что прокуратура пыталась лишить «правительственных пенсионеров» права на «золотые парашюты». Дело дошло до Верховного Суда, и перед Новым Годом он сделал чиновникам подарок: признал дополнительные пенсии законными.