Мэр Уфы напомнил о фенольной катастрофе в связи с паводком

Все силы «Уфаводоканала» готовы к серьезному паводку. Как сообщили на оперативном совещании в мэрии представители компании, в зону подтопления попадают 220 скважин, 66 километров водопроводных сетей и 766 колодцев.

Все скважины, которым грозит большая вода, будут герметизированы. Контроль качества воды и резервуаров чистой воды будет осуществляться чаще, чем обычно.

— Есть печальный опыт — фенольная катастрофа в Уфе, — прокомментировал доклад Ирек Ялалов. — Потому мы обязаны мониторить ситуацию и оперативно реагировать на все вызовы. Необходимо, чтобы каждый уфимец знал о качестве воды. Ни один дом не должен остаться без питьевой воды.