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07:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы напомнил о фенольной катастрофе в связи с паводком

О подготовке ко встрече большой воды отчитался «Уфаводоканал».

Все силы «Уфаводоканала» готовы к серьезному паводку. Как сообщили на оперативном совещании в мэрии представители компании, в зону подтопления попадают 220 скважин, 66 километров водопроводных сетей и 766 колодцев.

Все скважины, которым грозит большая вода, будут герметизированы. Контроль качества воды и резервуаров чистой воды будет осуществляться чаще, чем обычно.

— Есть печальный опыт — фенольная катастрофа в Уфе, — прокомментировал доклад Ирек Ялалов. — Потому мы обязаны мониторить ситуацию и оперативно реагировать на все вызовы. Необходимо, чтобы каждый уфимец знал о качестве воды. Ни один дом не должен остаться без питьевой воды.

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