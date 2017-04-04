Министр Куприянов раскрыл мотивы выдвижения в мэры Омска
Во вторник, 4 апреля, в 9 часов утра свои документы на мэра подал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.
Во вторник, 4 апреля, в 9 часов утра свои документы на мэра подал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.
Пожалуй, это первый реальный кандидат из всех ранее заявившихся. За плечами у Куприянова опыт работы
Куприянов — хороший аппаратчик и вполне готов реализовать себя на посту мэра в отличие от других кандидатов, чей опыт в госструктурах сложно назвать равным упомянутому кандидату.
Собственно, эти стороны и затронул министр, раскрывая свои мотивы выдвижения.
«Для меня это, конечно, серьезный шаг, потому что, в принципе, работаю уже достаточно долго как в муниципальной сфере, так и в органах государственной власти. Хочу сказать в первую очередь, что уже 4 года работаю в команде губернатора и считаю, что сейчас необходимо
Отметим, что прием документов от соискателей на пост мэра завершается во вторник, 4 апреля. На сегодняшний день вместе с Куприяновым своим заявки подали 19 человек. Хотя не исключено, что этот список расширится не менее весомыми фигурами.
Ожидается, что имя нового мэра огласят 19 апреля.