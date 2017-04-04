Министр Куприянов раскрыл мотивы выдвижения в мэры Омска

Пожалуй, это первый реальный кандидат из всех ранее заявившихся. За плечами у Куприянова опыт работы вице-мэром в команде Виктора Шрейдера и структуре облправительства.

Куприянов — хороший аппаратчик и вполне готов реализовать себя на посту мэра в отличие от других кандидатов, чей опыт в госструктурах сложно назвать равным упомянутому кандидату.

Собственно, эти стороны и затронул министр, раскрывая свои мотивы выдвижения.

«Для меня это, конечно, серьезный шаг, потому что, в принципе, работаю уже достаточно долго как в муниципальной сфере, так и в органах государственной власти. Хочу сказать в первую очередь, что уже 4 года работаю в команде губернатора и считаю, что сейчас необходимо просто-напросто решать проблемы Омска, а не говорить о них», — заявил Владимир Куприянов.

Отметим, что прием документов от соискателей на пост мэра завершается во вторник, 4 апреля. На сегодняшний день вместе с Куприяновым своим заявки подали 19 человек. Хотя не исключено, что этот список расширится не менее весомыми фигурами.

Ожидается, что имя нового мэра огласят 19 апреля.