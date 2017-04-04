Fox News объявил результаты расследования заявлений о вмешательстве России в выборы

«Многочисленные официальные представители штатов (колеблющихся — ИФ) и наблюдатели за выборами заявили, что нет ничего, что могло бы подтвердить претензии членов сенатского комитета по разведке, утверждающих, что распространение (подготовленной Россией — ИФ) ложной информации оказало влияние на результаты выборов», — говорится в сообщении Fox News о результатах расследования.
Ранее в интервью CNN сенатор Марк Уорнер заявил, что Россия «вмешивалась в выборы» путем хакерских атак, а также распространения «лживой информации проплаченными интернет-троллями» в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, и это стоило Клинтон победы в этих штатах.
Fox News сообщает, что общался с официальными представителями указанных штатов, которые отметили, что в ходе выборов не было каких-либо сообщений о нарушениях.
Никто у нас не получал каких-либо жалоб или сообщений о преднамеренном распространении какой-либо дезинформации. Этого не было ни во время кампании (предвыборной — ИФ) ни после нее. Мы только недавно услышали об этих обвинениях из СМИ
Ванда МюрренОфициальный представитель властей Пенсильвании
Данные о «российском вмешательстве» были взяты Уорнером из исследований Института изучения интернета при Оксфордском университете, однако сам автор исследований Филип Ховард признался, что «только на основании этих данных нельзя четко делать вывод о российском влиянии».
В исследовании, как отмечает Fox News, указывается, в частности, что доля твитов на политические темы, исходившие в то время от российских телеканалов, составляла всего 2% от общего числа. Патрик Андерсон — эксперт консалтинговой фирмы Anderson Economic Group, который разбирался с утверждениями о «российском следе» в президентских выборах, заявил телеканалу:
Сейчас есть свидетельства только того, что Россия этого не делала
Fox News приводит аналогичные высказывания и других экспертов.