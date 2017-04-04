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08:15 (мск), источник: Интерфакс

Fox News объявил результаты расследования заявлений о вмешательстве России в выборы

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Проведенное американским телеканалом Fox News расследование обвинений в адрес России в том, что ее деятельность препятствовало победе на президентских выборах Хиллари Клинтон, не выявило каких-либо свидетельств, дающих основание для таких утверждений, сообщил Fox News.

Источник: Reuters

«Многочисленные официальные представители штатов (колеблющихся — ИФ) и наблюдатели за выборами заявили, что нет ничего, что могло бы подтвердить претензии членов сенатского комитета по разведке, утверждающих, что распространение (подготовленной Россией — ИФ) ложной информации оказало влияние на результаты выборов», — говорится в сообщении Fox News о результатах расследования.

Ранее в интервью CNN сенатор Марк Уорнер заявил, что Россия «вмешивалась в выборы» путем хакерских атак, а также распространения «лживой информации проплаченными интернет-троллями» в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, и это стоило Клинтон победы в этих штатах.

Fox News сообщает, что общался с официальными представителями указанных штатов, которые отметили, что в ходе выборов не было каких-либо сообщений о нарушениях.

Никто у нас не получал каких-либо жалоб или сообщений о преднамеренном распространении какой-либо дезинформации. Этого не было ни во время кампании (предвыборной — ИФ) ни после нее. Мы только недавно услышали об этих обвинениях из СМИ
Ванда Мюррен
Официальный представитель властей Пенсильвании
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Данные о «российском вмешательстве» были взяты Уорнером из исследований Института изучения интернета при Оксфордском университете, однако сам автор исследований Филип Ховард признался, что «только на основании этих данных нельзя четко делать вывод о российском влиянии».

В исследовании, как отмечает Fox News, указывается, в частности, что доля твитов на политические темы, исходившие в то время от российских телеканалов, составляла всего 2% от общего числа. Патрик Андерсон — эксперт консалтинговой фирмы Anderson Economic Group, который разбирался с утверждениями о «российском следе» в президентских выборах, заявил телеканалу:

Сейчас есть свидетельства только того, что Россия этого не делала

Fox News приводит аналогичные высказывания и других экспертов.

Комментарии
1
Deza
Ну наконец то.
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