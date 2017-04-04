Fox News объявил результаты расследования заявлений о вмешательстве России в выборы

«Многочисленные официальные представители штатов (колеблющихся — ИФ) и наблюдатели за выборами заявили, что нет ничего, что могло бы подтвердить претензии членов сенатского комитета по разведке, утверждающих, что распространение (подготовленной Россией — ИФ) ложной информации оказало влияние на результаты выборов», — говорится в сообщении Fox News о результатах расследования.

Ранее в интервью CNN сенатор Марк Уорнер заявил, что Россия «вмешивалась в выборы» путем хакерских атак, а также распространения «лживой информации проплаченными интернет-троллями» в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, и это стоило Клинтон победы в этих штатах.