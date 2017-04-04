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08:44 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале на аукционы выставлены месторождения кирпичных глин, строительного и облицовочного камня

В Челябинской области на аукцион выставлены пять участков недр местного значения. Для добычи предлагаются месторождения кирпичных глин, строительного и облицовочного камня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минимущества.

Участки предоставляются в пользование на 25 лет. Аукционы пройдут в конце июня 2017 года. Сумма разовых платежей по их итогам может превысить 42 млн рублей.

Так, на торги повторно выставлены два участка Полетаевского месторождения. Запасы строительного камня его восточной части составляют свыше 118 млн кубических метров, Западной — 124 млн. Также в Сосновском районе расположены Южно-Султаевский II участок облицовочного камня и Ишумакский участок кирпичных глин. Данные месторождения ранее не разрабатывались. Прогнозные ресурсы гранита на первом из них оценены в количестве 5 млн м³. Ресурсный потенциал глин второго участка равен 1,1 млн м³.

В Брединском районе на аукцион выставлен участок Кадыровского месторождения, на котором уже велась добыча. Камень использовался в основном для дорожного строительства. В настоящее время запасы стройкамня на нем составляют 3,3 млн куб.м.

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