Губернатор позвал жителей Воронежской области на апрельские субботники
Алексей Гордеев предложил посвятить уборку Году экологии.
Алексей Гордеев предложил посвятить уборку Году экологии.
Губернатор Алексей Гордеев призвал жителей Воронежской области выйти на апрельские субботники, которые пройдут во всех городах и селах региона. Месячник благоустройства в 2017 году посвятят объявленному в стране Году экологии, отметил Алексей Гордеев.
Жители региона на субботниках уберут и озеленят дворы, улицы, места отдыха.
— Каждый, кто готов внести свою лепту в это благородное дело, найдет для себя работу по силам — посадить дерево или убрать накопившийся за зиму мусор. Нас более 2 млн, вместе мы сможем сделать свой край чище, красивее и привлекательнее, чтобы наши дети и внуки не только гордились богатым прошлым Воронежской земли, но и искренне любили ее сегодня. Надеюсь, никто не останется в стороне от общих насущных забот. Важно участие каждого из вас! — обратился к жителям региона Алексей Гордеев.
Жители Воронежской области могут направлять мнения, пожелания, предложения и вопросы, касающиеся организации и проведения субботников, по электронной почте: subbotnik2017@govvrn.ru.