Губернатор позвал жителей Воронежской области на апрельские субботники

Губернатор Алексей Гордеев призвал жителей Воронежской области выйти на апрельские субботники, которые пройдут во всех городах и селах региона. Месячник благоустройства в 2017 году посвятят объявленному в стране Году экологии, отметил Алексей Гордеев.

Жители региона на субботниках уберут и озеленят дворы, улицы, места отдыха.

— Каждый, кто готов внести свою лепту в это благородное дело, найдет для себя работу по силам — посадить дерево или убрать накопившийся за зиму мусор. Нас более 2 млн, вместе мы сможем сделать свой край чище, красивее и привлекательнее, чтобы наши дети и внуки не только гордились богатым прошлым Воронежской земли, но и искренне любили ее сегодня. Надеюсь, никто не останется в стороне от общих насущных забот. Важно участие каждого из вас! — обратился к жителям региона Алексей Гордеев.

Жители Воронежской области могут направлять мнения, пожелания, предложения и вопросы, касающиеся организации и проведения субботников, по электронной почте: subbotnik2017@govvrn.ru.