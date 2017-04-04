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08:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп пожертвовал часть зарплаты Национальной парковой службе

Президент США Дональд Трамп пожертвовал часть квартальной зарплаты главы государства Национальной парковой службе (НПС) страны. Как передает в понедельник, 3 апреля, ТАСС, об этом рассказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, сумма пожертвования составила 78 333 доллара. «Трамп гордится тем, что передал заработок за первый квартал НПС», — подчеркнул он, вручая чек министру внутренних дел Райану Зинке.

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13 марта Спайсер сообщил, что Трамп намерен пожертвовать президентскую заработную плату на благотворительность и попросил журналистов помочь ему определиться с выбором получателя.

Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, кроме того, хозяин Белого дома имеет право распоряжаться счетом, на котором лежат 50 тысяч долларов на личные расходы ежегодно. Помимо этого, в его распоряжении имеется фонд оплаты поездок в размере 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.

В США МВД не является силовым ведомством, оно занимается вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов. НПС входит в его состав.

Комментарии
3
Leah Avila
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А Б
Очередной популистский ход Трампа. Для миллиардера его уровня сумма пожертвования 78 333 доллара - это всего лишь карманные деньги. Но для пиара подойдёт и такой ход.
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Игорь Рогов
Тот воробей, что пожертвовал, а не тот жид, что спрятал?!
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