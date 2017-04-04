Мэр Уфы сделает выходы в эфир постоянными

Тему своего первого эфира в Фейсбуке затронул глава города Ирек Ялалов. На утренней оперативке в мэрии во вторник, 4 апреля, мэр рассказал, что за полчаса эфир набрал 600 комментариев, из них около 150 были конкретные предложения горожан.

— Все эти комментарии и вопросы проанализируем, примем к исполнению в течение недели, — пообещал сити-менеджер. — Такой же формат общения будет у глав районов. Сделаем выход в сеть вечером, например, в семь часов, потому что у нас плотный график работы, учитывая половодье. Ну, или в субботу и воскресенье, главное, чтобы не в ущерб рабочему дню.