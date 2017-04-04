Мэр Уфы сделает выходы в эфир постоянными
Ирек Ялалов обещал рассмотреть комментарии в Фейсбуке за неделю.
Ирек Ялалов обещал рассмотреть комментарии в Фейсбуке за неделю.
Тему своего первого эфира в Фейсбуке затронул глава города Ирек Ялалов. На утренней оперативке в мэрии во вторник, 4 апреля, мэр рассказал, что за полчаса эфир набрал 600 комментариев, из них около 150 были конкретные предложения горожан.
— Все эти комментарии и вопросы проанализируем, примем к исполнению в течение недели, — пообещал