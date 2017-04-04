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08:54 (мск), источник: Sputnik.by

Пять часов переговоров: президенты урегулировали все спорные вопросы

МИНСК, 4 апр — Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге разрешили энергетический конфликт, который длился больше года. Лидерам двух стран потребовалось более пяти часов, чтобы в формате «один на один», а затем и с профильными министрами обсудить все острые и важные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Источник: Sputnik.by

Как ожидается, в ближайшие 10 дней стороны урегулируют все вопросы, связанные с ценой на газ и погашением белорусской стороной долга в 726 миллионов.

Скорректировали документы

По итогам переговоров принято решение скорректировать межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти. После их парафирования белорусская сторона выплатит Газпрому долг.

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По информации Минэнерго Российской Федерации, речь идет о сумме порядка 726 миллионов долларов США.

Между тем, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, принимавший участие во встрече расширенным составом, сообщил журналистам, что Газпром предоставит белорусской стороне скиду.

«Размер не назову, это уже будет Газпром называть», — сказал Дворкович, уточнив, что размер скидки будет определен в коммерческих документах Газпрома со своими партнерами в ближайшее время.

В ходе встречи президентов было также решено восстановить поставки нефти в Беларусь. В Минэнерго уточнили, что поставки в объеме 24 миллионов тонн в год начнутся в максимально короткие сроки.

«Все пойдет в зависимости от технических возможностей магистрального трубопровода и заявок компаний», — констатировали в ведомстве.

Определили принципы

Лидеры двух стран договорились о принципах работы в нефтегазовой сфере на период до 2019 года. Главы государств подтвердили свое стремление разработать необходимые основополагающие правила и условия по созданию единого рынка электроэнергии к июлю 2019 года, а также совместные правила по единому рынку газа к 1 января 2018 года.

«Все взаимоотношения после 2019 года подлежат дальнейшим переговорам. Будет дорожная карта подготовлена», — сказал Дворкович.

Кроме того, главы государств договорились к 2024 году выйти на подписание межправительственного соглашения по единому рынку газа в рамках Евразийского экономического союза.

Обсудили «проблему Данкверта»

Много времени было уделено обсуждению сотрудничества в области сельского хозяйства, сообщили Sputnik в пресс-службе президента Беларуси.

Ранее Россельхознадзор неоднократно высказывал претензии к молочной и мясной продукции ряда предприятий из Беларуси. В частности в марте ведомство ввело временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. В свою очередь белорусская сторона обвинила чиновников Россельхознадзора, включая главу ведомства Сергея Данкверта, в нанесении ущерба.

«Долго обсуждали проблему аграрную, но договорились о том, что она у нас в повестке дня Высшего Государственного совета, как и вопрос о промышленной политике. И мы в ближайшее время согласуем сроки и примем решения по этим вопросам и другим уже на заседании Высшего Государственного совета», — сообщил Лукашенко по итогам встречи.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил российскому правительству направить специалистов на предприятия Беларуси для урегулирования вопросов по фитосанитарным нормам.

Договорились о рефинансировании

Кроме того, российская сторона пошла навстречу в вопросе рефинансирования существующих в нынешнем году задолженностей перед Российской Федерацией.

«Президент пообещал, что сегодня-завтра он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу», — заявил глава белорусского государства.

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