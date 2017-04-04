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08:49 (мск), источник: Капитал

Данилюк: Следующий транш кредита МВФ по программе EFF может быть в мае

Украина после решения Международного валютного фонда (МВФ) о выделении четвертого транша кредита по программе расширенного финансирования EFF в размере 1 млрд долл. планирует до конца 2017 года получить еще три транша, в том числе 5-й может поступить уже в мае, сообщил министр финансов Александр Данилюк в эфире «5 канала».

Источник: Капитал

«На этот год планировалось четыре транша, и мы планируем эти четыре транша получить. Следующий может быть в мае месяце», — заявил Данилюк.

Министр уточнил, что все средства 4-го транша поступят в резервы Национального банка.

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Данилюк подчеркнул, что Украина первый раз в истории дошла до третьего пересмотра программы и получает четвертый транш, что подтверждает способность украинской власти выполнять взятые на себя обязательства и характеризует уровень сотрудничества с МВФ.

Он добавил, что некоторая задержка с заседанием совета директоров по Украине, первоначально назначенного на 20 марта, была связана с уточнением макропрогноза в связи с блокадой неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей и ее влиянием на бюджет. По словам главы Минфина, блокада замедлит рост ВВП в текущем году на 1 процентный пункт (п. п.), однако улучшение внешней конъюнктуры частично компенсирует это негативное влияние.

Комментируя заявление МВФ о необходимости повышения эффективного пенсионного возраста, Данилюк отметил, что речь идет о повышении справедливости пенсионной системы. «Мы устанавливаем правильный параметр — стаж. Без этого мы не можем поднять уровень пенсий для украинцев и гарантировать их через 3−4 года», — пояснил глава Минфина.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около 16,75 млрд долл. по текущему курсу) с первым траншем в 5 млрд долл. первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около 1,6 млрд долл.) и уменьшение квартальных траншей в 2016—2018 годах до SDR0,44 млрд (0,6 млрд долларов).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на 1,7 млрд долл. в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере 1 млрд долл. только в середине сентября, а четвертый — 3 апреля 2017 года.

Напомним, Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине 1 млрд долларов.

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Данилюк: Следующий транш кредита МВФ по программе EFF может быть в мае
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