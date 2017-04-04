Таджикистан ответит на ограничение полетов в РФ авиакомпании «Сомон Эйр»

«В качестве зеркальной меры мы запретим четыре рейса “Уральских авиалиний” в Душанбе и три рейса авиакомпании “ЮТэйр” в Худжанд», — сказал собеседник агентства, отметив, что эта мера будет предпринята после того, как накануне авиавласти РФ запретили семь авиарейсов, выполняемых авиакомпанией «Сомон Эйр» по маршрутам «Душанбе-Москва» и «Худжанд-Москва».
«Российские авиавласти пошли на такую меру после того, как Таджикистан не дал согласие на семь полетов авиакомпании “Ямал” из “Жуковского” в Душанбе четыре рейса и по маршруту “Жуковский-Худжанд” три рейса», — сказал он.
В министерстве транспорта республики напомнили, что в рамках протокола заседания межправкомиссии России и Таджикистана, состоявшейся 27 января, было записано, что стороны выполняют по два паритетных рейса из Жуковского: два — авиакомпания «Ямал», два — таджикский авиаперевозчик «Сомон Эйр».
Мы дали разрешение на выполнение двух рейсов "Ямала" из Жуковского на летний период, но российская сторона в нарушении протокола потребовала семь рейсов, с чем мы не согласились. Мы будем и в дальнейшем отстаивать свои интересы
Собеседник агентства в Минтрансе Таджикистана
Россия с понедельника 3 апреля ввела ограничения на полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе (4 рейса в неделю) и Худжанда (3 рейса в неделю) в РФ.