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09:01 (мск), источник: РИА Новости

Таджикистан ответит на ограничение полетов в РФ авиакомпании «Сомон Эйр»

ДУШАНБЕ, 4 апр — РИА Новости. Авиавласти Таджикистана запретят семь авиарейсов российских авиакомпаний, летавших в Таджикистан, сообщил РИА Новости источник в руководстве Минтранса Таджикистана.

Источник: Reuters
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«В качестве зеркальной меры мы запретим четыре рейса “Уральских авиалиний” в Душанбе и три рейса авиакомпании “ЮТэйр” в Худжанд», — сказал собеседник агентства, отметив, что эта мера будет предпринята после того, как накануне авиавласти РФ запретили семь авиарейсов, выполняемых авиакомпанией «Сомон Эйр» по маршрутам «Душанбе-Москва» и «Худжанд-Москва».

«Российские авиавласти пошли на такую меру после того, как Таджикистан не дал согласие на семь полетов авиакомпании “Ямал” из “Жуковского” в Душанбе четыре рейса и по маршруту “Жуковский-Худжанд” три рейса», — сказал он.

В министерстве транспорта республики напомнили, что в рамках протокола заседания межправкомиссии России и Таджикистана, состоявшейся 27 января, было записано, что стороны выполняют по два паритетных рейса из Жуковского: два — авиакомпания «Ямал», два — таджикский авиаперевозчик «Сомон Эйр».

Мы дали разрешение на выполнение двух рейсов "Ямала" из Жуковского на летний период, но российская сторона в нарушении протокола потребовала семь рейсов, с чем мы не согласились. Мы будем и в дальнейшем отстаивать свои интересы
Собеседник агентства в Минтрансе Таджикистана

Россия с понедельника 3 апреля ввела ограничения на полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе (4 рейса в неделю) и Худжанда (3 рейса в неделю) в РФ.

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