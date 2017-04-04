Мэр Каслей Юрий Скулыбердин уходит в отставку

Об отставке Скулыбердина стало известно еще в феврале. Сообщалось, что он возьмет отпуск, из которого уже не вернется на пост главы.

Напомним, что в феврале подал в отставку и глава района Александр Грачев. Он был отстранен от должности по ходатайству следователя. Его обязанности исполняет первый замглавы Вячеслав Горобец.

Грачеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в период 2012—2013 годов Грачев, будучи замглавы района, незаконно выделил местным жителям два земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц. В 2014 году он принял еще одно незаконное решение — теперь о передаче объекта культурного наследия области «Дом купца Хозяинова» для ведения хозяйственной деятельности.

В результате историческое здание было демонтировано и на участке построили новый объект.

Напомним, что в конце января группа депутатов, поддерживающих районного главу Александра Грачева, написала обращение президенту Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке с требованием проверить злоупотребления главы Каслей Юрия Скулыбердина при строительстве водоочистительной станции на 7,7 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако мэр проходит по нему только в качестве свидетеля. В конце прошлого года Юрий Скулыбердин писал подобную кляузу на Александра Грачева и на бездействие региональный властей, игнорирующих предыдущие обращения.