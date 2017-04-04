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09:11 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимские чиновники будут проводить прямые эфиры в соцсетях

Мэр города Ирек Ялалов принял решение проводить прямые эфиры в соцсетях вне рабочего времени.

Источник: Proufu.ru

Такое поручение он дал всем главам районов Уфы. Теперь прямые эфиры будут проводиться чиновниками по вечерам, либо в выходные.

— Мы с коллегами посовещались и решили, что лучше проводить их (стримы -прим.ред.) в нерабочее время. Либо в субботу, либо в воскресенье, но не в ущерб рабочего времени, — сообщил Ялалов.

Напомним, что совсем недавно, 31 марта, градоначальник провел прямую линию в соцсети Facebook. Там Ирек Ялалов ответил на все интересующие уфимцев вопросы о паводке, бюджете и работе администрации. Во время эфира от горожан поступило около 150 конкретных вопросов и предложений. Все они направлены на исполнение.

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