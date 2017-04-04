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09:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские единороссы лишают оппозицию второго шанса

На регистрацию кандидата в губернаторы.

На рассмотрение свердловского Заксобрания внесен проект поправок в Избирательный кодекс региона, существенно усложняющий процесс регистрации оппозиционных кандидатов на губернаторские выборы, сообщает «Уралинформбюро».

Группа единороссов, предложивших документ к обсуждению, предлагает установить временные рамки для сдачи документов. Если сейчас кандидат может подать их в любой срок после конференции своей партии, на которой принято решение о его выдвижении, то в проекте поправок речь идет о 10-дневном периоде — не ранее, чем за 55 дней, и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования.

При этом для выдвижения на губернаторский пост кандидатам предстоит заручиться поддержкой 126 депутатов на местах — для того, чтобы преодолеть муниципальный фильтр. В случае если в оформлении соответствующих документов будут допущены ошибки, предлагаемая новация практически лишает шансов оппозиционеров на вторую попытку зарегистрироваться.

На выдвиженце же «Единой России» сокращение срока регистрации не скажется — в муниципальных думах заседают 1440 «медведей», и голосов в поддержку можно набрать с запасом.

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