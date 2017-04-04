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09:32 (мск), источник: РИА Новости

Путину доложили о задержании главы Удмуртии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимиру Путину доложили о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Удмуртии задержан.

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Позже пресс-секретарь Соловьева сообщила, что его нет на рабочем месте, а запланированное совещание проведет премьер.

«Разумеется, доложено», — сказал Песков, отвечая на вопрос, проинформирован ли Путин.

Александр Соловьев родился 18 июня 1950 года. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, работал литейщиком, механиком и прорабом. С 2007 по 2013 годы занимал пост председателя госсовета Удмуртии. Возглавил регион в 2014 году. Удмуртия входит в состав Приволжского федерального округа.

Комментарии
49
солнечка
Согласна с Вами!! Путин во всех бедах и во всём виноват!!Люди не хотят видеть дальше своего носа!!Так удобно. В своём неуме и в своей неудачности по жизни винить нашего ВВП!! Узколобость жителям нашей РФ свойственна!! А подать ка во власть кого?!-Брежнева?Горбачёва?НЕЕ-ЕЛЬЦИНА!!! И БУХАЙ ГРАБЬ ОТСТРЕЛИВАЙ СТРАНА!!..А ещё лучше НАВАЛЬНОГО!! И прямиком на коленях на запад!!!к америке!!Послужим дружно нато!!как балтия!!Без права вякнуть!!без своей науки экономики!! А откатимся ка в лихие 90ые рабятки!!!Как вам всем такое??А? Мне и нормальным адекватным Русским - такого не надо!! И НЕ ДОПУСТИМ БОЛЕ!!
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александр зыков
У власти на местах сидят жулики и воры , когда же это прекратится ? Сколько нужно пересажать врагов народа , чтобы воцарился порядок .
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perplexed
биография вроде приличная. Но всё равно не выдержал испытания, когда все вокруг хапают как в последний день
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