Путину доложили о задержании главы Удмуртии
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимиру Путину доложили о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева, сообщил РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимиру Путину доложили о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева, сообщил РИА Новости
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Удмуртии задержан.
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«Разумеется, доложено», — сказал Песков, отвечая на вопрос, проинформирован ли Путин.
Александр Соловьев родился 18 июня 1950 года. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, работал литейщиком, механиком и прорабом. С 2007 по 2013 годы занимал пост председателя госсовета Удмуртии. Возглавил регион в 2014 году. Удмуртия входит в состав Приволжского федерального округа.