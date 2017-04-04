Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Три заблуждения о яйцах в детском меню
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
17Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
09:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Иркутской области стали больше жаловаться на несоблюдение своих прав

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области представил доклад о своей работе губернатору Сергею Левченко.

Источник: Reuters

На 18% больше жалоб от жителей Иркутской области поступило уполномоченному по правам человека в регионе Валерию Лукину в 2016 году, чем годом ранее. Как 4 апреля 2017 года сообщила пресс-служба правительства области, об этом омбудсмен заявил на встрече с губернатором Сергеем Левченко во время доклада «О положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области в 2016 году». «В прошлом году я получил 2181 жалобу. В том числе были 116 коллективных жалоб, которые подписали 929 человек», — отметил Валерий Лукин.

Наибольшее количество вопросов у жителей возникает в сфере соблюдения жилищных прав, социального обеспечения, здравоохранения. В частности, особое внимание было обращено на недостаточный объем выделяемых Иркутской области субсидий для приобретения жилья людям, которые выехали или намерены выехать из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; для приобретения жилья детям-сиротам; для оплаты санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан; обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Кроме того, в прошлом году жителей волновали вопросы переселения из аварийного жилья, в том числе, состояние домов так называемой 335-ой серии. Глава региона отметил, что во время послания к Законодательному собранию Иркутской области он дал поручение правительству региона разработать план по поэтапному сносу панельных домов этой серии.

Кроме того, Валерий Лукин высказал ряд предложений по совершенствованию регионального законодательства, повышению эффективности работы государственных и муниципальных органов власти.

Доклад также направлен в Законодательное собрание региона, председателю Иркутского областного суда, прокурору области, руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, главному федеральному инспектору по Иркутской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путину доложили о задержании главы Удмуртии
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь