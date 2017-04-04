Жители Иркутской области стали больше жаловаться на несоблюдение своих прав

На 18% больше жалоб от жителей Иркутской области поступило уполномоченному по правам человека в регионе Валерию Лукину в 2016 году, чем годом ранее. Как 4 апреля 2017 года сообщила пресс-служба правительства области, об этом омбудсмен заявил на встрече с губернатором Сергеем Левченко во время доклада «О положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области в 2016 году». «В прошлом году я получил 2181 жалобу. В том числе были 116 коллективных жалоб, которые подписали 929 человек», — отметил Валерий Лукин.

Наибольшее количество вопросов у жителей возникает в сфере соблюдения жилищных прав, социального обеспечения, здравоохранения. В частности, особое внимание было обращено на недостаточный объем выделяемых Иркутской области субсидий для приобретения жилья людям, которые выехали или намерены выехать из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; для приобретения жилья детям-сиротам; для оплаты санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан; обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Кроме того, в прошлом году жителей волновали вопросы переселения из аварийного жилья, в том числе, состояние домов так называемой 335-ой серии. Глава региона отметил, что во время послания к Законодательному собранию Иркутской области он дал поручение правительству региона разработать план по поэтапному сносу панельных домов этой серии.

Кроме того, Валерий Лукин высказал ряд предложений по совершенствованию регионального законодательства, повышению эффективности работы государственных и муниципальных органов власти.

Доклад также направлен в Законодательное собрание региона, председателю Иркутского областного суда, прокурору области, руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, главному федеральному инспектору по Иркутской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.