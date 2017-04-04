Жители Иркутской области стали больше жаловаться на несоблюдение своих прав
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области представил доклад о своей работе губернатору Сергею Левченко.
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области представил доклад о своей работе губернатору Сергею Левченко.
На 18% больше жалоб от жителей Иркутской области поступило уполномоченному по правам человека в регионе Валерию Лукину в 2016 году, чем годом ранее. Как 4 апреля 2017 года сообщила
Наибольшее количество вопросов у жителей возникает в сфере соблюдения жилищных прав, социального обеспечения, здравоохранения. В частности, особое внимание было обращено на недостаточный объем выделяемых Иркутской области субсидий для приобретения жилья людям, которые выехали или намерены выехать из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; для приобретения жилья детям-сиротам; для оплаты
Кроме того, Валерий Лукин высказал ряд предложений по совершенствованию регионального законодательства, повышению эффективности работы государственных и муниципальных органов власти.
Доклад также направлен в Законодательное собрание региона, председателю Иркутского областного суда, прокурору области, руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, главному федеральному инспектору по Иркутской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.