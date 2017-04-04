Андрей Ксензов через суд потребовал вернуть ему должность начальника метрополитена, об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

Экс-глава Новосибирского метрополитена подал иск к мэрии города с требованием признать распоряжение о его увольнении незаконным и восстановления в должности. Кроме того, уволенный глава новосибирской подземки желает компенсации морального вреда.

Иск поступил в суд 3 апреля.

Напомним, Андрей Ксензов был уволен с поста директора МУП «Новосибирский метрополитен» 21 марта. 24 марта исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель главного инженера Михаил Сидоров.