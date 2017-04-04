Порошенко: Решение об абонплате за газ должно быть приостановлено

«Без диалога с людьми такие решения не принимаются», — подчеркнул он.

«Действие данного постановления должно быть приостановлено! Обращаюсь к правительству и НКРЭКУ найти согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается», — отметил Порошенко.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг, утвердила размер абонентской платы за подключение к системе газоснабжения.

Плату с 1 апреля будут платить потребители ежемесячно, независимо от фактического объема потребления. Абонплата будет начисляться на основании присоединенной мощности каждого потребителя (в зависимости от типа газового счетчика).

Согласно решению комиссии, с 1 апреля потребителям будет начисляться плата за газ, как товар (4942 грн за тысячу кубометров плюс предельная торговая наценка газоснабжающей компании, которая составляет 3,2%), а также отдельно абонплата за пользование присоединенными мощностями.

Впоследствии Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение НКРЭКУ о введении в действие абонентской платы за газ.