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09:42 (мск), источник: ДЕЙТА

БПК «Адмирал Виноградов» «уничтожил» подводную лодку недалеко от Приморья

В морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в Японском море экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» при поддержке самолётов противолодочной авиации успешно отработал задачу по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу флота.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Экипаж БПК «Адмирал Виноградов» при поддержке противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38 морской авиации флота отработал комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению. Роль подлодки условного противника играла дизель-электрическая подводная лодка ТОФ.

В ходе отработки противолодочных задач экипаж корабля провел комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения корабля.

Кроме того большой противолодочный корабль преодолел минное поле выставленное подводной лодкой условного противника с отработкой элемента по уничтожению плавающих мин из артиллерийского комплекса АК-630, с выполнением практических стрельб.

В ближайшее время экипажу корабля предстоит провести одиночный артиллерийский бой, отразить атаки средств воздушного нападения и малоразмерных быстроходных целей с выполнением практических ракетных и артиллерийских стрельб.

Напомним, что большие противолодочные корабли проекта 1155, к которому относится «Адмирал Виноградов», в настоящее время являются наиболее многочисленными надводными боевыми кораблями 1-го ранга ВМФ России. Четыре таких корабля входят в состав Тихоокеанского, и еще четыре (плюс один корабль усовершенствованного проекта 11551) — Северного флотов.

Улугбек Тимуридов.

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