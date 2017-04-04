БПК «Адмирал Виноградов» «уничтожил» подводную лодку недалеко от Приморья

Экипаж БПК «Адмирал Виноградов» при поддержке противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38 морской авиации флота отработал комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению. Роль подлодки условного противника играла дизель-электрическая подводная лодка ТОФ.

В ходе отработки противолодочных задач экипаж корабля провел комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения корабля.

Кроме того большой противолодочный корабль преодолел минное поле выставленное подводной лодкой условного противника с отработкой элемента по уничтожению плавающих мин из артиллерийского комплекса АК-630, с выполнением практических стрельб.

В ближайшее время экипажу корабля предстоит провести одиночный артиллерийский бой, отразить атаки средств воздушного нападения и малоразмерных быстроходных целей с выполнением практических ракетных и артиллерийских стрельб.

Напомним, что большие противолодочные корабли проекта 1155, к которому относится «Адмирал Виноградов», в настоящее время являются наиболее многочисленными надводными боевыми кораблями 1-го ранга ВМФ России. Четыре таких корабля входят в состав Тихоокеанского, и еще четыре (плюс один корабль усовершенствованного проекта 11551) — Северного флотов.

Улугбек Тимуридов.