Екатеринбургскому «ловцу покемонов» следует прослушать курс лекций по этике, считает Ройзман

«Это такой процесс, такое дело, здесь все выглядят не очень красиво, и чем быстрее это дело закончится, тем лучше и для города и для всех», — заявил Е. Ройзман журналистам перед началом заседания.

По его мнению, оптимальным разрешением конфликта было бы серьезное общественное порицание Р. Соколовского и еще ряд мер.

«Прослушать курс лекций по основам человеческой этики. Еще как условие — получить высшее образование, отработать что-нибудь на благоустройство города или в приютах города», — заявил Е. Ройзман.

Как сообщалось, Р. Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов екатеринбургском Храме-на-Крови. Это видео вызвало общественный резонанс.

По данным следствия, всего блогер разместил девять видеофайлов в YouTube с мая 2013 года по сентябрь 2016 года, которые согласно экспертизам содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли «шпионскую» шариковую ручку.

Р. Соколовскому инкриминируется девять эпизодов по ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семь — по ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также один эпизод по ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Блогер находится под домашним арестом.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 13 марта приступил к рассмотрению уголовного дела Р. Соколовского.

Pokemon Go — мобильная игра с элементами дополненной реальности. Цель игры — находить и тренировать покемонов (персонажи популярных японских компьютерных игр и комиксов) в реальном мире, чтобы затем участвовать в сражениях с покемонами других игроков.