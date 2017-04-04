СКР назвал сумму полученных главой Удмуртии взяток

Источник: РИА "Новости"

Глава Удмуртии Александр Соловьев подозревается в получении взяток на 140 млн руб. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Следственного комитета (СКР) России.

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В отношении главы региона следователи завели уголовное дело в связи с совершением им двух «особо тяжких преступлений», предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).



По версии следствия, на протяжении двух лет с 2014 по 2016 годы Соловьев получил от представителей организаций, которые осуществляли строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй около удмуртского города Камбарка, денежные взятки на сумму 139 млн руб. и в виде доли участия в коммерческой организации, стоимость которой оценивается в 2,7 млн руб.



«За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время следствие планирует предъявить Соловьеву обвинение, после чего обратится в суд с прошением об избрании меры пресечения

Пресс-секретарь главы Удмуртской Республики Елена Капитоненко сообщила РБК, что не может подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о задержании руководителя региона Александра Соловьева.



«У меня такой информации нет. Мне ничего такого не говорили. Александра Викторовича на рабочем месте нет. Мы работаем в штатном режиме», — сказала она.



По ее словам, в 9:00 мск начнется совещание у председателя правительства Удмуртии Виктора Савельева. «[На совещании — РБК] возможно, что-то сообщат», — добавила Капитоненко.



О задержании главы Удмуртии Александра Соловьева стало известно утром во вторник, 4 апреля, от источника «Интерфакса» в правоохранительных органах. Подробностей собеседник агентства не привел, однако указал, что главу республики задержали по месту жительства, также у него были проведены обыски. По словам собеседника агентства, также был задержан руководитель местного отделения «Автодора».



Объявить о задержании Соловьева планировалось еще в понедельник, 3 апреля, рассказал РБК собеседник, близкий к руководству одной из силовых структур. По его словам, планы правоохранительных органов нарушились из-за теракта в метро Санкт-Петербурга. Когда именно был задержан Соловьев, источник не уточнил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Соловьева