Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Американка умерла от лечения куркумой
Москва предложила льготную ипотеку для жильцов хрущевок
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
17Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10:09 (мск), источник: РБК

СКР назвал сумму полученных главой Удмуртии взяток

Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву по подозрению в получении многомиллионных взяток от фирм, которые строили мосты через реки Кама и Буй. По данным следователей, их общая сумма превышает 140 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

Глава Удмуртии Александр Соловьев подозревается в получении взяток на 140 млн руб. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Следственного комитета (СКР) России.

Читайте также
Путину доложили о задержании главы Удмуртии

В отношении главы региона следователи завели уголовное дело в связи с совершением им двух «особо тяжких преступлений», предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).

По версии следствия, на протяжении двух лет с 2014 по 2016 годы Соловьев получил от представителей организаций, которые осуществляли строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй около удмуртского города Камбарка, денежные взятки на сумму 139 млн руб. и в виде доли участия в коммерческой организации, стоимость которой оценивается в 2,7 млн руб.

«За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время следствие планирует предъявить Соловьеву обвинение, после чего обратится в суд с прошением об избрании меры пресечения

Пресс-секретарь главы Удмуртской Республики Елена Капитоненко сообщила РБК, что не может подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о задержании руководителя региона Александра Соловьева.

«У меня такой информации нет. Мне ничего такого не говорили. Александра Викторовича на рабочем месте нет. Мы работаем в штатном режиме», — сказала она.

По ее словам, в 9:00 мск начнется совещание у председателя правительства Удмуртии Виктора Савельева. «[На совещании — РБК] возможно, что-то сообщат», — добавила Капитоненко.

О задержании главы Удмуртии Александра Соловьева стало известно утром во вторник, 4 апреля, от источника «Интерфакса» в правоохранительных органах. Подробностей собеседник агентства не привел, однако указал, что главу республики задержали по месту жительства, также у него были проведены обыски. По словам собеседника агентства, также был задержан руководитель местного отделения «Автодора».

Объявить о задержании Соловьева планировалось еще в понедельник, 3 апреля, рассказал РБК собеседник, близкий к руководству одной из силовых структур. По его словам, планы правоохранительных органов нарушились из-за теракта в метро Санкт-Петербурга. Когда именно был задержан Соловьев, источник не уточнил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Соловьева

По данным источников издания «День.org», в отношении Соловьева ФСБ расследует дело о коррупции при дорожном строительстве. Собеседники портала добавили, что глава региона улетел в Москву регулярным рейсом в сопровождении двоих людей в форме и двоих в штатском.

Комментарии
1
woodyM®SailorАВ
на кол...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Взрыв в метро Петербурга: онлайн-трансляция
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путину доложили о задержании главы Удмуртии
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь