Украина призвала организаторов «Евровидения» не вмешиваться во внутренние дела страны

Возмущение наблюдательного совета вызвало письмо главы ЕВС Ингрид Дельтенре, в котором она заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за того, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну представительнице России Юлии Самойловой для участия в конкурсе «Евровидение-2017».

Требование отменить решение СБУ, принятое в пределах ее законных полномочий, как и тезис о согласовании решений СБУ с ЕВС, могут быть расценены как «вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий ЕВС и задач конкурса Евровидение», отметили в НОТУ.

«Призываем госпожу Ингрид Делтенре и в ее лице Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса — как в этом году, так и в будущем», — говорится в заявлении наблюдательного совета НОТУ. В Национальной телерадиокомпании также призвали ЕВС «избегать угроз об исключении Украины из числа участников конкурса «Евровидение».