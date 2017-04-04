Украина призвала организаторов «Евровидения» не вмешиваться во внутренние дела страны
Ранее глава ЕВС Ингрид Дельтенре заявила, что Киев может подвергнуться санкциям
Ранее глава ЕВС Ингрид Дельтенре заявила, что Киев может подвергнуться санкциям
КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) призвал Европейский вещательный союз (ЕВС) не вмешиваться во внутренние дела страны и уважать ее суверенитет.
Возмущение наблюдательного совета вызвало письмо главы ЕВС Ингрид Дельтенре, в котором она заявила, что Киев может подвергнуться санкциям
Требование отменить решение СБУ, принятое в пределах ее законных полномочий, как и тезис о согласовании решений СБУ с ЕВС, могут быть расценены как «вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий ЕВС и задач конкурса Евровидение», отметили в НОТУ.
«Призываем госпожу Ингрид Делтенре и в ее лице Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса — как в этом году, так и в будущем», — говорится в заявлении наблюдательного совета НОТУ. В Национальной телерадиокомпании также призвали ЕВС «избегать угроз об исключении Украины из числа участников конкурса «Евровидение».
22 марта стало известно, что СБУ на три года запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну. СБУ считает, что Самойлова, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.
В свою очередь Европейский вещательный союз выразил разочарование в связи с решением украинских властей запретить въезд Самойловой. ЕВС также предложил Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Самойловой для участия в конкурсе. Однако телеканал от этого предложения отказался. Отверг его и Киев, заявив, что трансляция станет нарушением украинских законов.