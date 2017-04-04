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10:22 (мск), источник: ТАСС

Украина призвала организаторов «Евровидения» не вмешиваться во внутренние дела страны

Ранее глава ЕВС Ингрид Дельтенре заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за того, что СБУ запретила въезд в страну представительнице России Юлии Самойловой.

Источник: Reuters

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) призвал Европейский вещательный союз (ЕВС) не вмешиваться во внутренние дела страны и уважать ее суверенитет.

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Возмущение наблюдательного совета вызвало письмо главы ЕВС Ингрид Дельтенре, в котором она заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за того, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну представительнице России Юлии Самойловой для участия в конкурсе «Евровидение-2017».

Требование отменить решение СБУ, принятое в пределах ее законных полномочий, как и тезис о согласовании решений СБУ с ЕВС, могут быть расценены как «вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий ЕВС и задач конкурса Евровидение», отметили в НОТУ.

«Призываем госпожу Ингрид Делтенре и в ее лице Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса — как в этом году, так и в будущем», — говорится в заявлении наблюдательного совета НОТУ. В Национальной телерадиокомпании также призвали ЕВС «избегать угроз об исключении Украины из числа участников конкурса «Евровидение».

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22 марта стало известно, что СБУ на три года запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну. СБУ считает, что Самойлова, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

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В свою очередь Европейский вещательный союз выразил разочарование в связи с решением украинских властей запретить въезд Самойловой. ЕВС также предложил Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Самойловой для участия в конкурсе. Однако телеканал от этого предложения отказался. Отверг его и Киев, заявив, что трансляция станет нарушением украинских законов.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
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