Муфтий Дальнего Востока жестко осудил теракт в Санкт-Петербурге

Хабаровск, 4 апреля, AmurMedia.

Мусульманское сообщество Дальнего Востока возмущено до глубины души подобным кощунственным и нечеловеческим актом насилия и скорбит вместе с семьями погибших. Мы искренне не понимаем, какими мотивами может руководствоваться человек, чтобы совершать подобные злодеяния, сообщил ИА AmurMedia председатель Духовного управления мусульман Дальнего Востока, муфтий Ахмад хазрат Гарифуллин.

— Сегодня все Российское общество должно не содрогнуться пред лицом агрессоров, помешать им посеять страх в наших сердцах, внести рознь и недоверие друг к другу. Наш наиважнейший долг в данную минуту — это сплотиться всем воедино и проявлять взаимовыручку и помощь, в особенности семьям погибших. Мы призываем проклятие Всевышнего на головы тех, кто сеет зло и смуту на Земле, прикрываясь благовидными лозунгами.

Как сказал муфтий, нет ни одного разумного оправдания действиям этих заблудших людей. Все мусульманское сообщество Дальнего Востока и Российской Федерации солидарно с теми, кто выражает непримиримую ноту протеста лицемерам и смутьянам, ведущим подрывную деятельность внутри общества, стремясь расколоть его и разъединить.

— Мы верим, что Господь не оставит их без воздаяния и отомстит им еще в этой жизни. Фанатики, жестоко убивающие неповинных людей, прикрываясь религиозными лозунгами подобны тем, кого Всевышний порицает в Коране, говоря: «А когда им говорят: «Не сейте беспорядок на земле!» — они говорят: «Мы — только творящие благое» (2:11). Пророк Мухаммад (мир ему) говорил: «Кто убьет му’ахада (немусульманина, находящегося в договоре с мусульманами), тот не ощутит благоухания Рая, хотя аромат его будет ощущаться на расстоянии сорока лет (пути)», — поделился Ахмад хазрат Гарифуллин.