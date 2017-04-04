В Пермь доставили новые истребители МиГ-31

Партия новых самолетов встала на вооружение 14 армии ВВС и ПВО. Они поступили в войска по государственному оборонному заказу.

Предварительно летный и инженерно-технический состав прошли обучение в Липецком авиацентре.

Авиаполк, куда поступили истребители, базируется рядом с гражданским аэропортом Большое Савино. На его вооружении стоят истребители МиГ-31.

Справка РГ

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ обладает современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, поражения — 280 км.

Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.