Путин вывел на чистую воду «Водоканал» и мэрию Екатеринбурга

Президент РФ Владимир Путин обвинил екатеринбургский «Водоканал» и местные власти в причастности к загрязнению земель канализационными отходами.

На медиафоруме ОНФ, который прошел накануне, главе государства рассказали о несанкционированной свалке в поселках Рудный под Екатеринбургом, Монетный под Березовским и Первомайский под Сысертью. В сентябре-декабре 2015 года фирма-посредник вывезла туда с Южных очистных сооружений 34 тонны опасных веществ. Следователи организовали проверку по данному факту, однако зловонная грязь до сих пор не вывезена.

«Этот “Водоканал” и городские власти наверняка знают, что происходит, но они предпочли отгородиться от реально происходящих событий, снять с себя ответственность и переложить ее на какую-то фирму-посредника — ну это связано с выделением необходимых денежных ресурсов, которые они не хотят выделять на нормальную утилизацию этих отходов», — заявил Путин.

По его словам, необходимо ужесточить наказание за подобные нарушения, чтобы у водоканалов была мотивация вкладываться в утилизацию.

В пресс-службе регионального СУ СКР «Уралинформбюро» пояснили, что уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 247 УК РФ (обращение отходов с нарушением правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде). Следователи выясняют, кто именно причастен к организации незаконной свалки и какой ущерб нанесен экологии муниципалитетов. Виновным грозит до 2 лет лишения свободы.