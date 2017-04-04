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10:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Путин вывел на чистую воду «Водоканал» и мэрию Екатеринбурга

Им не отвертеться от опасной свалки.

Источник: УралИнформБюро

Президент РФ Владимир Путин обвинил екатеринбургский «Водоканал» и местные власти в причастности к загрязнению земель канализационными отходами.

На медиафоруме ОНФ, который прошел накануне, главе государства рассказали о несанкционированной свалке в поселках Рудный под Екатеринбургом, Монетный под Березовским и Первомайский под Сысертью. В сентябре-декабре 2015 года фирма-посредник вывезла туда с Южных очистных сооружений 34 тонны опасных веществ. Следователи организовали проверку по данному факту, однако зловонная грязь до сих пор не вывезена.

«Этот “Водоканал” и городские власти наверняка знают, что происходит, но они предпочли отгородиться от реально происходящих событий, снять с себя ответственность и переложить ее на какую-то фирму-посредника — ну это связано с выделением необходимых денежных ресурсов, которые они не хотят выделять на нормальную утилизацию этих отходов», — заявил Путин.

По его словам, необходимо ужесточить наказание за подобные нарушения, чтобы у водоканалов была мотивация вкладываться в утилизацию.

В пресс-службе регионального СУ СКР «Уралинформбюро» пояснили, что уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 247 УК РФ (обращение отходов с нарушением правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде). Следователи выясняют, кто именно причастен к организации незаконной свалки и какой ущерб нанесен экологии муниципалитетов. Виновным грозит до 2 лет лишения свободы.

Стоит добавить, что ранее «Уралинформбюро» также писало про слив неочищенных канализационных стоков в водоемы Березовского. Старые очистные сооружения, расположенные в городе, рассчитаны на 18 тысяч кубов в сутки, а фактически они каждый день пропускают через себя 24 тысячи кубов. Таким образом, 6 тысяч кубов выливается неочищенными. Как уверяет мэр Березовского Евгений Писцов, никаких экологических проблем в муниципалитете из-за этого пока нет.

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