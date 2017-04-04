Путин вывел на чистую воду «Водоканал» и мэрию Екатеринбурга
Им не отвертеться от опасной свалки.
Им не отвертеться от опасной свалки.
Президент РФ Владимир Путин обвинил екатеринбургский «Водоканал» и местные власти в причастности к загрязнению земель канализационными отходами.
На медиафоруме ОНФ, который прошел накануне, главе государства рассказали о несанкционированной свалке в поселках Рудный под Екатеринбургом, Монетный под Березовским и Первомайский под Сысертью. В
«Этот “Водоканал” и городские власти наверняка знают, что происходит, но они предпочли отгородиться от реально происходящих событий, снять с себя ответственность и переложить ее на
По его словам, необходимо ужесточить наказание за подобные нарушения, чтобы у водоканалов была мотивация вкладываться в утилизацию.
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Стоит добавить, что ранее «Уралинформбюро» также писало про слив неочищенных канализационных стоков в водоемы Березовского. Старые очистные сооружения, расположенные в городе, рассчитаны на 18 тысяч кубов в сутки, а фактически они каждый день пропускают через себя 24 тысячи кубов. Таким образом, 6 тысяч кубов выливается неочищенными. Как уверяет мэр Березовского Евгений Писцов, никаких экологических проблем в муниципалитете